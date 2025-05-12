3 إضافات عبقرية.. تعرف على تحديثات ويندوز 11

الوكيل الإخباري- تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق تحديث كبير على نظام التشغيل ويندوز 11، يتضمن تحسينات جوهرية في التصميم ودمجًا أوسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف جعل النظام أكثر سهولة وفعالية في الاستخدام.

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🔧 أبرز التحديثات في ويندوز 11:

📱 قائمة "ابدأ" بتصميم جديد:

تسهّل التنقل وتنظيم التطبيقات.

تعرض بيانات من الهاتف مثل المكالمات والرسائل ومستوى البطارية.

3 طرق عرض جديدة: قائمة، شبكية، وفئات تلقائية.



🤖 ذكاء اصطناعي داخل التطبيقات:

تطبيق الرسام: إزالة خلفيات الصور وإنشاء صور من وصف نصي.

الصور: تحسين الإضاءة وحذف العناصر غير المرغوبة.

أداة القص: نسخ النصوص من الصور وإخفاء المعلومات الخاصة.

مستكشف الملفات: بحث ذكي باستخدام اللغة الطبيعية.



🧠 مساعد Windows Copilot الذكي:

يعمل كمساعد رقمي يساعد في الكتابة، البحث، وتنظيم المهام.

البحث صار أكثر تفاعلية باستخدام لغة بسيطة.



💻 الأجهزة التي ستحصل على التحديث أولًا:

يبدأ التحديث من أجهزة Surface الجديدة وأجهزة Copilot المزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي مدمجة.