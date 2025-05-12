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3 إضافات عبقرية.. تعرف على تحديثات ويندوز 11

فا
تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق تحديث كبير على نظام التشغيل ويندوز 11، يتضمن تحسينات جوهرية في التصميم ودمجًا أوسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف جعل النظام أكثر سهولة وفعالية في الاستخدام.

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🔧 أبرز التحديثات في ويندوز 11:
📱 قائمة "ابدأ" بتصميم جديد:
تسهّل التنقل وتنظيم التطبيقات.
تعرض بيانات من الهاتف مثل المكالمات والرسائل ومستوى البطارية.
3 طرق عرض جديدة: قائمة، شبكية، وفئات تلقائية.


🤖 ذكاء اصطناعي داخل التطبيقات:

تطبيق الرسام: إزالة خلفيات الصور وإنشاء صور من وصف نصي.
الصور: تحسين الإضاءة وحذف العناصر غير المرغوبة.
أداة القص: نسخ النصوص من الصور وإخفاء المعلومات الخاصة.
مستكشف الملفات: بحث ذكي باستخدام اللغة الطبيعية.


🧠 مساعد Windows Copilot الذكي:
يعمل كمساعد رقمي يساعد في الكتابة، البحث، وتنظيم المهام.
البحث صار أكثر تفاعلية باستخدام لغة بسيطة.


💻 الأجهزة التي ستحصل على التحديث أولًا:
يبدأ التحديث من أجهزة Surface الجديدة وأجهزة Copilot المزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي مدمجة.

 

فوشيا 

 
gnews

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