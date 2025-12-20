3 توقعات تكنولوجية تُحدث تحولاً جذرياً في صناعة الإعلان عام 2026

وتقدّم "لوتام" ثلاث توقعات رئيسية لعام 2026 في مجال الإعلان:
البيانات في الوقت الفعلي: ستصبح ضرورية لفهم سلوك المستهلك المتغير بسرعة، مع دمج البيانات الإلكترونية والتقليدية لتحديد أنماط استهلاكية جديدة وبناء الثقة مع شرائح مثل "جيل زد".
الإعلان الرياضي وكأس العالم 2026: سيُحفز الحدث، الذي يشارك فيه 48 فريقاً ويُقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، أكبر حجم استثمار رياضي في تاريخ المنطقة، مع التركيز على تجارب تفاعلية ومرتبطة بالموضوع في الوقت الفعلي.
التلفزيون المتصل بالإنترنت (CTV): سيدخل مرحلة جديدة في أمريكا اللاتينية، مع قدرات هوية متقدمة وقابلية تشغيل أكبر بين المنصات، مما يمكّن المعلنين من قياس النتائج وبناء تجارب مترابطة وفعّالة.
باختصار، يشير التقرير إلى أن عام 2026 سيكون محورياً لإعادة تشكيل الإعلان الرقمي في أمريكا اللاتينية بفضل التكنولوجيا والبيانات.
