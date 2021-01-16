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السبت، 16-01-2021 12:16 م

3 خطوات لإلغاء تنشيط حسابك على تويتر

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الوكيل الإخباري _ يرغب الكثير من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة تويتر في إلغاء تنشيط حسابهم أو حذفه نهائيا ، سواء لصعوبة التعامل معه أو لوجود العديد من الأخبار على المنصة والتي تعرض المستخدم الكثير من التبيهات والإشعارات المزعجة عند نشر رسالة جديدة من الحسابات التي يتابعها.


ولإلغاء تنشيط حسابك على تويتر من تطبيق الهاتف المحمول ، اتبع الخطوات الاتية :


1. انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة.

2. من القائمة الجانبية، انقر على خيار الإعدادات والخصوصية Settings and privacy أسفل القائمة.

3. اضغط على خيار الحساب في أعلى الصفحة الجديدة، ومن قسم إعدادات الحساب، حدد إلغاء تنشيط الحساب Deactivate your account أسفل الشاشة.


حيث أنه لن يتم حذف حسابك على منصة تويتر قبل 30 يوما من قيامك بالخطوات السابقة، ويمكنك بسهولة تنشيط حسابك مرة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة من خلال تسجيل الدخول.

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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