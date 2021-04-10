3 ميزات بتطبيق واتسآب مفيدة لحماية حسابك

الوكيل الاخباري - يُدرك معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل أنه تتم مشاركة مستوى معين من بياناتهم الشخصية مع الشركة المالكة أو الشركات التابعة لها.

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ولكن عندما أشار إشعار واتسآب إلى أن المستخدمين سيضطرون إلى الاشتراك في تحديث سياسة الخصوصية بحلول 8 فبراير 2021، فقد تسبَّب ذلك في حالة من الذعر.



إذ كان آخر تحديث رئيسي لسياسة الخصوصية في واتسآب عام 2016 وقدم للمستخدمين 30 يومًا لإلغاء الاشتراك في مشاركة بعض البيانات الوصفية ومعلومات المستخدم بينه وبين فيسبوك.

ولكن لم يدرك العديد من المستخدمين أن الشركة الأم لـواتسآب قد يكون لديها وصول أكبر إلى بياناتهم حتى تحديث 2021.



3 نصائح أمان لحماية بياناتك عبر واتسآب



لا يمكنك إيقاف ما يشاركه واتسآب مع فيسبوك الآن، ولكن إذا لم تكن من بين أولئك الذين هاجروا إلى تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى مثل سيغنال أو تيليغرام، فإليك بعض الاقتراحات الإضافية لحماية الخصوصية للحفاظ على بيانات واتسآب ومعلوماتك الشخصية في مأمن من أي شخص، بحسب تقرير لموقع Business Insider الأمريكي.



1. تمكين التحقق بخطوتين



يتم تقديم ميزة "التحقق بخطوتين" بواسطة العديد من التطبيقات وهي خاصية تستحق الاستخدام، خاصة أنها تضمن بشكل أساسي عدم تمكن أي شخص آخر من تسجيل الدخول إلى التطبيق أو الجهاز سواك. يعد تنشيط هذه الميزة في واتسآب أمرًا بسيطًا نسبيًا ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



2. تعطيل النسخ الاحتياطية السحابية



بينما يريد بعض الأشخاص الاحتفاظ بسجلات محادثاتهم، فإن القيام بذلك يجعل تلك المحادثات عرضة لعيون المتطفلين الذين يمكنهم الوصول إلى خدمات التخزين السحابي مثل أي كلود أو غوغل درايف حيث يتم تخزينها، وذلك لأن المحادثات التي يتم نسخها احتياطيًا تفتقر إلى تشفير المحادثات الحية الموجود داخل واتسآب، لذلك من المهم تعطيل هذا الخيار.



3. تشغيل إشعارات الأمان



يمكن جعل تطبيق واتسآب ينبهك إذا تمكن جهاز آخر من الوصول إلى محادثاتك عن طريق تمكين إشعارات الأمان، ونظرًا لأن واتسآب ينشئ رمز أمان عندما يسجل جهازا جديدا الدخول إلى التطبيق، فأنت بحاجة إلى معرفة هذا الرمز.

المصدر : سبوتنك