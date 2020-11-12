3 ميزات بـ Whatsapp Web لا يعلمها الكثيرون

الوكيل الإخباري _
تسبب انتشار فيروس كورونا الى توقف عمل بعض القطاعات الا ان بعضها استمر في العمل من المنزل ، حيث يتم التواصل بين فريق العمل من خلال استخدام مجموعات تطبيق واتساب ، ومع الحاجة لإجراء اجتماعات مرئية اتجه العديد لاستخدام إصدار سطح المكتب من تطبيق التراسل الشهير والمعروف باسم Whatsapp Web ، تعرف على أبرز ميزات واتساب ويب Whatsapp Web، والتي يجهلها الكثيرون:اضافة اعلان
1. إنشاء غرف ماسنجر:
خلال الشهر الماضي، طرح واتساب ميزة غرف ماسنجر Messenger Room، بالتطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة جهات الاتصال المراد التواصل معها عبر المكالمات المرئية أو الصوتية الجماعية مع أكثر من 50 شخص في غرف المراسلة التابعة لشركة فيسبوك، وأيضا يدعم إصدار الويب تلك الميزة، كل ما عليك فعله هو الضغط على الثلاث نقاط الرأسية بواتساب ويب وتحديد إنشاء غرفة Create Room.
2. مشكلة تنزيل حزمة الملصقات الجديدة:
يسمح تطبيق واتساب لمستخدميه بإضافة حزم الملصقات الجديدة للاستمتاع بدردشة مرحة بين الأصدقاء وجهات الاتصال، ولكن لا يتيح لك إصدار الويب من واتساب تنزيل الملصقات الجديدة، ولكن سيعرض لك فقط الملصقات التي قمت بتنزيلها مسبقا على حسابك من خلال إصدار الهاتف المحمول، والتي يمكن اختيار أي منهم واستخدامها من خلال واتساب ويب.
3. ميزة العثور على الأصدقاء المتصلين:
يتيح لك واتساب ويب ميزة للعثور على إصدقائك المتصلين للدردشة سويا، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة الرسالة أعلى شاشة إصدار واتساب ويب وستظهر لك جميع الأصدقاء المتصلين على الفور.
المصدر : صدى البلد
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة