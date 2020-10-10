3 ميزات في تطبيق Gmail لا يعرفها أغلب المستخدمين

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة جوجل عن عددا من التغييرات التي اجرتها على تطبيق البريد الإلكترونى Gmail ، حيث عملت على تغيير التصميم الخاص به "اللوجو" بشكل تام حيث اصبح مشابه لتصميم الشركة نفسها، وإلغاء التصميم الأصلي.

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كما عملت على الإضافات الأربعة ليصبح ليس فقط تطبيق لتبادل الإيميلات المهمة، وإنما ليصبح للدردشة وإجراء مكالمات الفيديو الفردية والجماعية.



وعلى الرغم من الإضافات التى قامت جوجل بإضافتها مؤخرا إلا ان هناك عدد كبير من الميزات الموجودة فى تطبيق Gmail التي يجهلها الكثير من المستخدمين ، ابرز هذه الميزات :



1- جدولة الإيميلات

قد ترغب أحيانًا في الرد على رسالة بريد إلكتروني على الفور ، ولكن مع المزيد من الإيميلات ستجد نفسك مرهقا بشكل كبير ، وأتاح التطبيق لمستخدميه ميزة جدولة الإرسال حيث يمكنك تحديد الوقت الذى تريد فيه رؤية الإيميل، وعند تغيير جدولته سيظهر لك الإيميل فى الوقت الذى وضعته.



2- ميزة الكتابة الذكية

تعد ميزة الكتابة الذكية ميزة جديدة رائعة تمت إضافتها إلى Gmail العام الماضي ، ويمكنها توفير الكثير من الوقت حيث تتنبأ الميزة بما ستكتبه وتتيح لك إدراج كلمات متوقعة أو عبارات كاملة عن طريق الضغط على مفتاح Tab على جهاز الكمبيوتر أو عن طريق الضغط لمساحة في نهاية العبارة المتوقعة على هاتفك الذكى، ويمكنك تفعيلها من خلال الدخول على عام فى إعدادات Gmail ثم اضغط على خيار كتابة اقتراحات وبالتالى يتم تفعيلها .



3- البحث عن الإيميلات بالتاريخ

معظم الناس لا يعرفون عن هذه الميزة حيث إذا كنت تتبادل الكثير من رسائل البريد الإلكتروني مع مستلم معين أو حول موضوع معين وتحتاج إلى العثور على بريد إلكتروني قديم دون الحاجة إلى البحث في مئات نتائج البحث، فقم بإضافة التاريخ وسيظهر لك الإيميل الذى وقع فى نفس التاريخ .



المصدر : صدى البلد



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