3 ميزات قادمة إلى "واتسآب".. الجميع ينتظرها!

الميزة الأولى تتيح لمستخدمي واتساب كتم صوت المكالمة الواردة قبل الرد عليها، مما يمنح المستخدم فرصة الرد بشكل هادئ دون تفعيل الميكروفون بشكل مباشر، وهو ما يحتاجه البعض في الأماكن التي تتطلب الخصوصية أو الهدوء.
الميزة الثانية تتعلق بمكالمات الفيديو، حيث أصبح من الممكن إيقاف تشغيل الكاميرا قبل الرد على المكالمة، مما يحل مشكلة الإزعاج أو الإحراج الناتج عن التفاعل غير المرغوب فيه عند الرد على المكالمة.
الميزة الثالثة تسمح بإرسال رموز تعبيرية (إيموجي) أثناء مكالمات الفيديو، مما يعزز التفاعل بين المستخدمين أثناء المكالمة ويضيف طابعاً ممتعاً وواقعياً للتواصل المرئي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات تم رصدها في النسخة التجريبية على متجر Google Play، وبدأ عدد من المستخدمين بتجربتها تمهيداً لإطلاقها رسمياً قريباً.
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