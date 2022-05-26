4 برامج لتشفير البيانات الحساسة عن اعين المتطفلين

الوكيل الإخباري - التشفير هو أداة مهمة تستخدمها الشركات والأفراد لحماية بياناتهم، وبناء الثقة مع عملائهم، ويتم استخدامه في كل نشاط إلكتروني تجاري تقريبًا، ومع تزايد المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني وارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية أصبح من الضروري التفكير بجدية في حماية بياناتك عبر تشفيرها.

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بمجرد وصول المهاجمين إلى شبكة ما أو إلى البيانات قيد النقل فإن أفضل إجراء لحماية المعلومات الحساسة هو جعلها غير قابلة للفك، حيث تحمي برامج تشفير المعلومات أثناء حركة البيانات، بحيث لا يمكن الوصول إلى البيانات المحمية بالتشفير إلا باستخدام كلمة مرور، وبالتالي إضافة طبقة أمان إضافية وحيوية، وهذه أفضل برامج تشفير البيانات التي توفر تشفير الملفات المخزنة أو التي يتم نقلها عبر الإنترنت.

برنامج IBM Security Guardium

ينفذ برنامج IBM Security Guardium عمليات التشفير وفك التشفير دون التأثير على الأداء، وهو يتضمن على العديد من الميزات مثل إدارة مركزية للمفاتيح، والتشفير الدقيق للملفات، والمجلدات، ويتكون هذا البرنامج من مجموعة من أدوات الأمان التي تهدف إلى تبسيط حماية البيانات وإدارتها، وإلى جانب حلول التشفير يتضمن ايضًا تقارير لمسح الثغرات الأمنية، ومراقبة نشاط البيانات، يعتبر Guardium الحل الأنسب للشركات والمؤسسات التي تريد حلًا متعدد الإمكانات لتأمين البيانات.

برنامج NordLocker

NordLocker عبارة عن برنامج تشفير جديد نسبيًا يعمل على أنظمة ويندوز، وماك، تم تطويره بواسطة شركة نورد VPN ذات السمعة الطيبة بمجال الأمن السيبراني، يوفر هذا البرنامج تشفير 256 بت من نوع AES وهو ما يكفي لتأمين معظم البيانات، ويوفر لك أيضًا تشفيرًا أقوى يصل إلى 4096 بت مما يمنحك حماية أكبر بكثير لبياناتك، أكثر ما يميز NordLocker واجهة الاستخدام البسيطة التي تمكنك من إضافة أو إزالة الملفات عبر السحب والإفلات مما يوفر عليك الكثير من الوقت.

برنامج Kruptos 2

Kruptos 2 هو عبارة عن مجموعة من أدوات التشفير المتخصصة التي توفر تشفير 256 بت من نوع AES ويعمل على أنظمة ويندوز، وماك، وأندرويد، تم تصميمه لتشفير الملفات على مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية بما في ذلك الأجهزة المحمولة، وأجهزة التخزين المحمولة، والخدمات المستندة على السحابة، يأتي هذا البرنامج مزودًا بالعديد من الميزات مثل أداة إنشاء كلمات مرور قوية، مع توفر ميزة حذف الملفات التي تريد التخلص من المعلومات الموجودة فيها بشكل نهائي.



برنامج 7-Zip

قد يعرف الكثيرون برنامج 7-Zip كونه برنامج يساعد في الأرشفة لكنه يقدم أكثر من ذلك بكثير، حيث يقوم بضغط الملفات لتقليل مساحة التخزين وزيادة سرعة نقلها، وبالإضافة إلى ذلك إنه يوفر تشفيرًا قويًا للبيانات المخزنة، والتي يتم نقلها، يعتبر 7-Zip قوي وسهل الاستخدام بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، والأفراد، يعمل هذا البرنامج على نظام التشغيل ويندوز، وماك، ولينوكس، كما أنه مجاني تمامًا للاستخدام.

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