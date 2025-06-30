4 تطبيقات جديدة من آبل قادمة إلى أجهزة آيباد في iPadOS 26

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة آبل أن تحديث iPadOS 26، المقرر إطلاقه في خريف 2025، سيضيف إلى أجهزة آيباد اللوحية أربعة تطبيقات جديدة، تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتوسيع وظائف الجهاز، بما يقرّب تجربة المستخدم من أجهزة ماك.

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التطبيقات الجديدة في iPadOS 26:

1. تطبيق الهاتف (Phone):

لأول مرة، سيصل تطبيق الهاتف إلى أجهزة آيباد، مزودًا بمزايا متطورة مثل ميزة "مساعد الانتظار" (Hold Assist)، و"فحص المكالمات" (Call Screening)، والترجمة الفورية للمكالمات (Live Translation).

يتيح التطبيق إجراء المكالمات واستقبالها عبر الواي فاي بالتكامل مع هاتف آيفون، إلى جانب الوصول إلى سجل المكالمات والاستماع إلى الرسائل الصوتية مباشرة من الآيباد.

2. تطبيق المعاينة (Preview):

وهو تطبيق شهير في نظام macOS، يصل إلى الآيباد لأول مرة، ويُستخدم لتحرير ملفات PDF والصور، مع إمكانية إضافة تعليقات وملاحظات. كما يتيح للمستخدم إنشاء صفحات فارغة للرسم أو الكتابة اليدوية باستخدام قلم Apple Pencil.

3. تطبيق اليوميات (Journal):

بعد ظهوره في iOS 17 على آيفون، يتوفر هذا التطبيق على آيباد في التحديث الجديد. يُمكّن المستخدمين من تدوين الملاحظات اليومية وإرفاق صور، مقاطع فيديو، تسجيلات صوتية، ورسومات بخط اليد، مما يعزز من تجربة التوثيق الشخصي.

4. تطبيق الألعاب (Games):

تطبيق جديد تمامًا من آبل يجمع الألعاب المُحمّلة من متجر App Store، بالإضافة إلى محتوى Apple Arcade. كما يضم تبويب "اللعب معًا" (Play Together) الذي يسمح بمراقبة أنشطة الأصدقاء وإطلاق تحديات جماعية.



خطوة نحو جعل الآيباد أكثر تكاملاً

بهذه الإضافات، تسعى آبل إلى جعل أجهزة آيباد أكثر تكاملاً من حيث الوظائف، لتلبي احتياجات العمل والترفيه على حد سواء، وتُقربها من تجربة استخدام الحواسيب المحمولة.

لبنان 24