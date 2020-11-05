الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 02:32 م

4 تطبيقات طباعة ألبومات الصور عبر الإنترنت

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الوكيل الاخباري - تضم الهواتف الذكية والحواسيب العديد من الصور الشخصية أو العائلية التي تمثل ذكرياتنا، ودائما يبحث معظم الاشخاص عن طرق لتحويل هذه الذكريات إلى لوحات فنية لنزين بها المنازل.

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حيث يمكنك الان تحويلها إلى ألبوم صور رقمي عبر أحد تطبيقات طباعة الصور وطباعتها في غضون فترة زمنية قصيرة وبأسعار معقولة.


* إليك 4 من أبرز التطبيقات لطباعة ألبومات الصور عبر الإنترنت:
1- تطبيق Shutterfly .
2- تطبيق FreePrints Photobook .
3- تطبيق Snapfish .

4- تطبيق Amazon Photos .

 

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