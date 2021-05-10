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الإثنين، 10-05-2021 12:04 م

4 تطبيقات على هاتفك تضمن لك قيادة أكثر أمانا لسيارتك

استخدام_الهاتف_النقال_أثناء_القيادة


الوكيل الاخباري - بقدر ما يمكن أن تكون الهواتف الذكية مشتّتا رئيسيا للانتباه أثناء قيادة السيارة، إلا أنها يمكن أيضا أن تضمن لك قيادة أكثر أمانا، ولكن عن طريق تحميل عدد من التطبيقات التي تساعدك على ذلك.

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "بوبيولار ساينس" أن تقنيات التحكم الصوتي الموجودة حاليا في بعض الهواتف وتتوافق مع بعض السيارات، يمكنها أن تجعلك تركز على الطريق وتؤدي الكثير من المهام عبر هاتفك.

 

وجاءت أبرز التطبيقات التي يمكنها مساعدك على القيادة الآمنة لسيارتك وأداء مختلف المهام على النحو التالي:

1- سبوتيفاي:
يعتمد حاليا تطبيق "سبوتيفاي" للبث الموسيقي تقنية الأوامر الصوتية، والمتوافقة مع عدد كبير من السيارات حول العالم.
وعندما تقوم بتحميل التطبيق، سيكون رفيقك المثالي في القيادة، فعند فتحه سيقوم بتشغيل أغانيك المفضلة، ويمكنك أن تطلب أي أغنية لتشغيلها ويمكنه أن يرتب لك قوائم الأغاني حسب رغبتك ومن دون أن تمسك الهاتف.
يتميز سبوتيفاي أيضًا بوضع عرض السيارة - وهو واجهة مبسطة ومحدودة يسهل قراءتها في لمح البصر. تبدأ هذه الميزة عندما يكتشف التطبيق اتصال بلوتوث بجهاز استريو السيارة.
ويتوافق التطبيق على العمل على أجهزة أندرويد وآي أو إس.


2- موسيقى أمازون:
لن يكون من المفاجئ أن يستخدم تطبيق "موسيقى أمازون" المساعد الشخصي الذكي "أليكسا" للتحكم دون استخدام اليدين.
ويمتلك أليكسا إمكانيات فائقة الذكاء، للتعرف على معظم الأوامر، اطلب منه تشغيل الأغاني أو الألبومات أو الفنانين، أو اطلب قائمة تشغيل بالاسم، يمكنك حتى أن تطلب سماع الأغاني التي تمت تصفيتها حسب الحالة المزاجية، أو تشغيل الموسيقى التي كنت أستمع إليها صباح الأحد، كما يمكن أن ترتبط بسهولة على استريو السيارة بتقنية البلوتوث، كما يمكن تشغيله يدويا باستخدام الكابل.


3- خرائط غوغل:
دمجت شركة "غوغل" حاليا مساعدها الشخصي الذكي بالكامل مع وضع التنقل لخرائط غوغل، وهو ما يمنحك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأوامر والميزات التي يمكنك الاتصال بها باستخدام صوتك أثناء القيادة.
لكن تلك التقنيات لـ"غوغل مابس" متاحة فقط على نظام "أندرويد"، ويمكن استخدامه لمعرفة الطرق والازدحام وقراءة البريد الوارد والرد على الاتصالات، وحتى تنفيذ أوامر الموسيقى.


4- خرائط آبل:
على الرغم أن شركة "آبل" لم توفر إعدادا خاصا لمساعدها الشخصي "سيري" أثناء القيادة، لكنه يمكن استخدامه أيضا أثناء القيادة بطريقة مثالية لكل مستخدمي أجهزة "آي أو إس" من هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".
ويمكن أن ينفذ "سيري" على خرائط آبل كل المهام المطلوبة منه من الرد على رسالة أو اتصال أو الاتصال برقم ما، أو تشغيل الموسيقى أو إظهار إرشادات التنقل.

 

سبوتنيك

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