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الأحد، 20-12-2020 04:51 م

4 طرق تتيح لك إضافة المزيد من الصور إلى القصص في إنستغرام

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الوكيل الإخباري _ تعد خاصية الستوري في تطبيق انستغرام من الميزات الرائعة لعرض الصور ومقاطع الفيديو لأنشطتك اليومية، وفي نفس الوقت ربما لا تكفي صورة واحدة فقط لعرض ما تريده، ومع ذلك يمكنك إضافة العديد من الصور حتى بعد نشر القصة.

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حيث يمكنك إضافة المزيد من الصور إلى القصص في إنستغرام من خلال الخطوات الاتية :


1- إضافة المزيد من الصور إلى قصة منشورة من خلال صفحة القصص

إذا قمت بنشر قصتك بالفعل يمكنك إضافة أكثر من صورة إليها مباشرةً من صفحة قصتك الحالية، حيث يمكنك إضافة ما يصل إلى ستة صور إلى قصتك المنشورة سابقًا من خلال : 

 

- اضغط على قصتك المنشورة سابقًا لفتحها.


- في أعلى الجهة اليسرى من صفحة القصة المنشورة، اضغط على صورتك الخاصة.


- في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على أيقونة (معرض الصور) Photo Gallery.
- في معرض الصور في هاتفك، حدد الصورة التي تريد إضافتها واضغط عليها.


- في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (قصتك) Your Story لإضافة الصورة تلقائيًا إلى قصة إنستغرام.

 

- لعرض جميع الصور في قصتك بالترتيب، اضغط على أيقونة (قصتك) Your Story في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة، ستظهر لك أول صورة في القصة، ويمكنك الضغط على الخطوط الأفقية التي تظهر في أعلى القصة لمشاهدة جميع الصور التي نشرتها.


2- إضافة الصور للقصة من خلال الصفحة الرئيسية في التطبيق
عندما تكون في صفحتك الرئيسية (Timeline) في التطبيق، يمكنك إضافة صور إضافية بسهولة إلى قصتك المنشورة سابقًا ، عن طريق : 

 

- في صفحتك الرئيسية من التطبيق، اضغط على علامة (+) في الأعلى.


- في الشاشة التي تظهر لك، اضغط على خيار (القصة) Story في أسفل الجهة اليمنى.


- في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على أيقونة (معرض الصور) Photo Gallery.


- حدد الصورة التي تريد إضافتها في معرض الصور في هاتفك ثم اضغط عليها.


- في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (قصتك) Your Story لإضافة الصورة تلقائيًا إلى قصة إنستاجرام.




3- إضافة صور للقصص من خلال منشوراتك في إنستغرام
يمكنك مشاركة أي منشور موجود في حسابك الشخصي في إنستغرام في قصتك الحالية مباشرة ، من خلال:

 

- انتقل إلى صفحة حسابك الشخصي في التطبيق.


- حدد المنشور الذي تريد نشره في قصتك، ثم اضغط على زر المشاركة الموجود بجوار زر التعليق أسفل المنشور.


- اضغط على خيار (إضافة منشور إلى قصتك) Add post to your Story من القائمة التي تظهر لك.


- في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (قصتك) Your Story، وسيضاف المنشور تلقائيًا في القصص.



4- إضافة صور للقصص من خلال منشورات الأصدقاء
عندما تقوم بالتمرير في صفحتك الرئيسية، قد تجد صورة نالت إعجابك قد نشرها أحد أصدقائك وترغب في إضافتها إلى قصتك، يمكنك القيام بذلك بسهولة من صفحتك الرئيسية من خلال :

 

-الضغط على زر السهم الذي بجوار أيقونة التعليق لمشاركة المنشور.


- الضغط على خيار (إضافة منشور إلى قصتك) Add post to your Story من القائمة التي تظهر لك.


- في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (قصتك) Your Story، وسيؤدي هذا على الفور إلى إضافة الصورة إلى قصة إنستاجرام الخاصة بك حتى يتمكن متابعوك من رؤيتها.

 




المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية

 


 




 

 


 

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