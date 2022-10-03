4 مؤشرات لوجود فيروس داخل هاتفك

الوكيل الإخباري-تتعرض جميع الأجهزة للتأثر بالفيروسات، حيث توجد العديد من البرامج الضارة التي تستهدف الوصول إلى المعلومات الحساسة المخزنة على الهواتف الذكية ويكمن الخطر في إمكانية سرقة أموالك.

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عادةً ما تأتي البرامج الضارة في شكل تطبيقات وإعلانات وغيرها، يقوم الهاكرز بغلق الأجهزة وتشفير المعلومات الشخصية باستخدام برامج الفدية الضارة.

لذلك يصبح من الضروري معرفة ما إذا كان الهاتف قد تأثر بالفيروس، على الرغم من عدم وجود طريقة بسيطة لمعرفة ما إذا كان هاتفك قد تأثر أم لا.



فإن إحدى الطرق لمعرفة ذلك هي أن البرامج الضارة تؤدي مهامًا متكررة تستهلك الكثير من الموارد وهذا يمكن أن يكون مؤشرًا.



مؤشرات وجود فيروس داخل هاتفك :



1- استنزاف البطارية بشكل أسرع لأن التطبيقات والبرامج الضارة ستكون متعطشة للطاقة.



2- وجود مظهر غريب للتطبيقات الجديدة على الشاشة الرئيسية لهاتفك.



3- استخدام مكثف لباقة الإنترنت حيث سيشغل الفيروس الكثير من المهام والتطبيقات في الخلفية.



4- ظهور الإعلانات الخبيثة والمريبة كعلامة على وجود فيروس أو برامج ضارة، وعادةً ما تحتوي العديد من المواقع على إعلانات منبثقة ولكن الكثير من الإعلانات لا يمثل علامة جيدة لجهازك.



صدى البلد

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