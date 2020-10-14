4 ميزات جديدة قادمة الى واتساب

الوكيل الإخباري _ يستمر تطبيق واتساب بتطوير واضافة ميزات جديدة ، اذ انه يعد من اكثر التطبيقات التي يفضل استخدامها الكثير من الاشخاص ، تعرف على ابرز الميزات التي من المتوقع طرحها مع نهاية عام 2020 :





1. اختفاء الرسائل:

حيث اقتبس واتساب ميزة الرسائل ذاتية التدمير من تطبيقات منافسة مثل تيليجرام وسناب شات، حيث سيتمكن المستخدمون من إرسال صورة أو مقطع فيديو أو صورة GIF وبمجرد إرسالها ستختفي من هاتف المستلم بعد مغادرته الدردشة، ولا يوجد مؤقت لضبط الرسالة حيث ستختفي تلقائيًا بعد مشاهدتها.





2. وضع الإجازة Vacation Mode:

حيث ستعمل ميزة "وضع الإجازة" على الغاء الإشعارات من الدردشة الموجودة في الأرشيف حتى يتمكن المستخدم من تجاهلها.





3. تسجيل الدخول بالبصمة:

طور واتساب ميزة تسجيل الدخول ببصمة الأصبع لإصدار سطح المكتب، والتي ستمكن مستخدمي هذا الإصدار من تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام بصمة الأصبع بدلا من مسح رمز الاستجابة السريع ضوئيا لربط إصدار الويب بالهاتف.



4. الدمج مع تطبيق ماسنجر:

تعمل الشركة الأمريكية تحديثا جديدا لدمج واتساب مع ماسنجر، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل بسلاسة بين هذه التطبيقات ، جاء ذلك بعد أن اتخذت شركة فيسبوك أول خطواتها لدمج تطبيقات التراسل التابعة لها معا مثل إنستجرام وماسنجر.

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المصدر : صدى البلد

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