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الإثنين، 23-08-2021 03:31 م

5نصائح لمنع طفلك من القيام بعملية الشراء الإلكتروني

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الوكيل الإخباري-أوصى خبراء المركز الأوروبي لحماية المستهلك بمدينة كيل الألمانية بمراقبة أنشطة الأطفال على التطبيقات، لتفادي الشراء داخل التطبيق In-App Purchases.

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ويقدم الخبراء هذه التدابير لمنع الطفل من مثل هذه العمليات، التي قد تتسبب في نفقات غير مرغوب فيها:

• لا يجوز تخزين تفاصيل وبيانات البنك أو بطاقة الائتمان على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي للطفل.

• يمكن تنشيط قفل الطرف الثالث عبر مزود شبكة الهاتف المحمول وبهذه الطريقة يمكن منع عمليات السحب غير المرغوب فيها عبر فاتورة الهاتف الجوال الشهرية.

• يمكن غالباً إلغاء تنشيط عمليات الشراء داخل التطبيق في إعدادات الهاتف الجوال أو يمكن حظرها باستخدام الحماية بكلمة مرور.

• يمكن أن يساعد استخدام البطاقة المدفوعة مسبقاً كوسيلة للدفع في تتبع النفقات.

• توفر العديد من المنصات أنظمة حماية للأطفال. ويسمح هذا للآباء بإنشاء حسابات مستخدمين خاصة للأطفال.

 

24- د ب أ

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