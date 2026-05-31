5 أدوات أمان جديدة على "واتسآب".. تعرفوا إليها

الوكيل الإخباري- أطلقت منصة "واتساب" حزمة جديدة تضم خمس أدوات أمان متطورة، صُممت لتعزيز حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال الرقمي ومحاولات الخداع الإلكتروني المتزايدة.





وتأتي هذه الخطوة بهدف منح المستخدمين مزيداً من التحكم والوعي أثناء التواصل عبر الإنترنت، في ظل تصاعد أساليب التصيّد والاحتيال في العديد من دول العالم.



وأشارت تقارير تقنية إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على انتحال صفات مسؤولين حكوميين أو موظفي توصيل أو ممثلين عن البنوك، بهدف الحصول على رموز التحقق أو البيانات المالية للضحايا.



وتتضمن التحديثات الجديدة الأدوات التالية:



إسكات المتصلين المجهولين

تتيح هذه الميزة كتم رنين المكالمات الواردة من أرقام غير محفوظة في جهات الاتصال، مع استمرار ظهورها ضمن سجل المكالمات والإشعارات، ما يساعد على الحد من المكالمات المزعجة والمشبوهة.



بطاقات سياق البيانات

تظهر تلقائياً عند تلقي رسالة من رقم غير معروف، وتوفر معلومات إضافية عن الحساب، مثل حداثة إنشائه أو الدولة المسجل فيها أو وجود مجموعات مشتركة، بما يساعد المستخدم على تقييم موثوقية المرسل.



تحذيرات مشاركة الشاشة

أضاف "واتساب" تنبيهات تحذيرية عند محاولة مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو مع أشخاص غير مسجلين في جهات الاتصال، للحد من محاولات سرقة المعلومات الحساسة والبيانات البنكية.



تنبيهات ربط الأجهزة

يرسل التطبيق إشعارات فورية عند محاولة ربط الحساب بجهاز جديد، مع عرض تفاصيل المحاولة، ما يتيح للمستخدم إلغاء العملية فوراً إذا كانت غير مصرح بها.



التحقق بخطوتين

تُعد هذه الميزة من أقوى وسائل الحماية، إذ تتطلب إدخال رمز سري مكوّن من ستة أرقام عند إعادة تفعيل الحساب أو التحقق منه، ما يضيف طبقة أمان إضافية حتى في حال حصول شخص آخر على رمز التحقق النصي.



وتسعى "واتساب" من خلال هذه التحديثات إلى تعزيز أمن الحسابات الشخصية وتقليل مخاطر الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين بشكل متزايد.





