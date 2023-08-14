5 أسباب وراء انقطاع شبكة الواي فاي المفاجئ

الوكيل الإخباري- سواء كنت في مراحل البحث النهائية عن موضوع مهم، أو تجري اتصالاً عبر تطبيق "زووم" للعمل، أو ببساطة جالساً لمشاهدة أحدث أفلام "نتفليكس"، فإن انقطاع الواي فاي وتعطل شبكة الإنترنت المنزلية لديك في وقت غير مناسب يعد أمراً غاية في الإزعاج.

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يتعامل الناس مع هذا الإزعاج طوال الوقت، وأحياناً قد يعانون من مشاكل انقطاع شبكة الواي فاي المفاجئ لأسابيع وأشهر طويلة قبل أن يفعلوا أي شيء حيال الأمر ويدركوا أنهم يعانون من مشكلة تستلزم التدخل.



فيما يلي نستعرض أبرز الأسباب وأكثرها شيوعاً لانقطاع شبكة الواي المفاجئ، وطرق التعامل مع المشكلة وحلها دون الاضطرار للاستعانة بمتخصص في شبكات الإنترنت.



من الضروري اختبار سرعة الإنترنت ومحاولة إعادة تشغيل الجهاز لتعزيز السرعة – Shutterstock



انقطاع الواي فاي المفاجئ

يُعد انقطاع الاتصال العشوائي بالإنترنت عبر شبكة الواي فاي (Wi-Fi) أمراً مزعجاً ومحيراً، وقد يكلف الكثيرون وظائفهم أو على أقل تقدير ساعات طويلة من التزاماتهم اليومية المعتادة.



ونظراً لأن هذه المشكلات تأتي وتختفي من تلقاء نفسها ودون مقدمات، فغالباً ما يصعب تحديد الأسباب الكامنة وراءها، ولكن الأمر ليس من المستحيل إذا كنت تعرف المكان الذي تبحث فيه.



ومن أبرز الأسباب وراء المشكلة ما يلي:



1- اتصال عدد كبير جداً من الأجهزة بالواي فاي

تمتلك معظم المنازل اليوم عدداً كبيراً من الهواتف الذكية وأجهزة الآيباد اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية والحواسيب النقالة وغير ذلك الكثير، وبالتالي لن تستغرق شبكة الواي فاي وقتاً طويلاً قبل أن تنقطع خدمات الاتصال بها فجأة من فرط ضغط الاستخدام.



وبحسب نيل باركر، المسؤول التقني المتخصص، لموقع "هاو ستف ووركس" (How Stuff Works) للمنوعات: "من المدهش أنه حتى إذا كان الجهاز المتصل لا يرسل أو يستقبل البيانات بشكل نشط، فإنه لا يزال يستهلك بعض النطاق الترددي المتاح من جهاز الواي فاي".



ما يعنيه هذا هو أنه إذا كان بالمنزل العديد من الأجهزة المتصلة بالشبكة، فقد يبدأ التباطؤ وانخفاض اتصال الواي فاي بشدة. وللتعامل مع تلك المشكلة يمكنك القيام بما يلي:



الحل الأول والأسهل هو فصل الأجهزة غير المستخدمة عن شبكة الواي فاي الخاصة بك. وتُعد أبسط طريقة للقيام بذلك هي تغيير كلمة مرور الشبكة الخاصة بك.



بعد ذلك، يمكنك السماح فقط لبعض الأجهزة بالانضمام مرة أخرى لإعادة الاتصال بالإنترنت والاستخدام عند الحاجة.



ثانياً، بالإمكان التقليل مؤقتاً من الاستخدام الكثيف لشبكة الإنترنت. على سبيل المثال، التوقف عن اللعب أو تنزيل الأفلام لكي يصبح اتصال الزووم لديك قوياً.



أخيراً، بالإمكان دوماً تعزيز سرعة الإنترنت لديك والحفاظ على الباقة الشهرية المستخدمة من خلال إجراء "اختبار السرعة" لمشاهدة قائمة من مواقع الويب التي تستهلك شبكة الواي فاي لديك.



إذ قد يكون لديك العديد من الأجهزة المتصلة بسرعة الإنترنت التي تدفع مقابلها. إذا كانت هذه هي الحالة، فاتصل بمزود الإنترنت الخاص بك بشأن الترقية إلى سرعة أعلى أو باقة أكبر. ولكن قد ترغب في تجربة الحلول الأخرى قبل إنفاق المزيد من المال.



2- يحتاج المودم أو الجهاز إلى إعادة التشغيل "Restart"

أول شيء يجب تجربته عند مواجهة مشكلات الإنترنت هو إعادة تشغيل المودم وجهاز التوجيه. فهي خطوة سهلة وفعالة للغاية وغالباً ما تحل المشكلة.



وتتكون عملية إعادة التشغيل للجهاز من نفس الخطوات مهما كان نوع جهاز الواي فاي الخاص بك أو خصائص شبكة الإنترنت التي تتصل بها.



وتتكون الخطوة الأولى من فصل كابل طاقة الجهاز من الخلف. ثم ينبغي الانتظار 60 ثانية أو أكثر لإراحة الجهاز وإعادة ضبطه، بعدها يتم توصيل كابل الطاقة والانتظار حتى يتم إعادة تشغيل الجهاز.



3- موقع جهاز الواي فاي الخاطئ

إذا كنت بعيداً جداً عن جهاز الواي فاي الخاص بك، فقد ينقطع الاتصال بالإنترنت؛ لأن إشارات الاتصال تكافح من أجل الوصول إلى جهازك الذكي.



كما قد تتسبب العوائق الموجودة بين جهازك الذكي والموجه أيضاً في انقطاع الاتصال بالإنترنت بشكل متقطع خلال الاستخدام.



بعض المواد، مثل الحجر والمعدن والبلاط والمياه والموجات اللاسلكية يمكنها التأثير على جودة الإنترنت، لذا من الضروري تجنب وضع جهاز الراوتر في مناطق تجبر الواي فاي على المرور عبر هذه المواد.



ومن الأمثلة على الأشياء التي يجب تجنبها وضع جهاز التوجيه الخاص بك تحت أو خلف الأثاث المعدني، أو بجوار حمام أو مطبخ مبني بالبلاط السميك، أو بالقرب من حوض للأسماك، أو بجانب راديو أو تلفاز أو جهاز مايكروويف أو أجهزة مراقبة الأطفال؛ لأنها قد تسبب تباطؤ وانقطاع الاتصال.



4- هناك مشكلة في كابلات الشبكة

يمكن أن تتسبب كابلات الشبكة في قطع الاتصال بالإنترنت إذا كانت تالفة أو مفكوكة أو موصولة بشكل سيئ. وللتحقق من ذلك قم بما يلي:



تحقق من وجود أي تلف أو قطع في الكابلات الموصلة لجهاز الإنترنت لديك. وتأكد من ربط الكابلات بإحكام في المودم والحائط.



كما يجب التحقق من كابل الإنترنت الذي يربط المودم بجهاز التوجيه أو الكمبيوتر. علاوةً على ذلك، يجب التحقق من الكابلات المفكوكة أو المشدودة بإحكام أكثر من اللازم.



كما تعد الكابلات غير المرتبة أحد الأسباب الشائعة لمشكلات الإنترنت المتقطعة؛ لأن الكبل المفكوك قد يستمر في تمرير الإشارة وإن كانت ستتم بشكل سيئ. ولكن قد تنقطع الإشارة تماماً تحت أي ضغط إضافي، مثل كل مرة يتحرك فيها الكابل قليلاً.



وفي كثير من الأحيان، ينكسر أو ينفك المقطع النابض الذي يحمل كابل الإنترنت بقوة في المنفذ. من الضروري أن يحدث الكابل السليم نقرة مسموعة عند إدخاله في أحد المنافذ ويجب ألا يخرج بدون ضغط المقطع.



ومع ذلك، قد يكون إصلاح مشاكل الكابلات بنفسك أمراً صعباً بسبب الأدوات والمهارات المتخصصة المطلوبة. إذا كنت تشك في وجود مشكلة في توصيل الكابلات، فقد يكون من الأفضل طلب زيارة فني من مزود خدمة الإنترنت.



5- ببساطة.. أنت بحاجة لجهاز جديد

في بعض الأحيان، لا تؤدي جميع عمليات إعادة التشغيل وإعادة الوضع إلى تحسين الأمور. في هذه الحالات، من المحتمل أن يكون الوقت قد حان للاستثمار في شراء جهاز جديد لشبكة الواي فاي.



إذ أصبحت أجهزة التوجيه القديمة أقل توافقاً مع الخدمات الأحدث والأجهزة الذكية المستخدمة حالياً في معظم المنازل.



عربي بوست