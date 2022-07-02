5 أشياء تتسبب ببطء هاتف آيفون

الوكيل الإخباري - إذا شعرت بوجود مشكلة في سرعة هاتف آيفون، فهناك عدد قليل من المشاكل الشائعة التي يجب البحث عنها.



فيما يلي مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تتسبب ببطء هاتف آيفون، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:



صحة البريطانية

يستخدم هاتف آيفون بطارية ليثيوم أيون ذات عمر افتراضي محدود، وفي كل مرة تقوم فيها بتفريغ شحن آي فون وشحنه، فإنك تستهلك الحد الأقصى لسعة البطارية. وعلى مدار عامين (أو حوالي 500 دورة شحن)، من المتوقع أن يتبقى حوالي 80٪ من سعة البطارية، وهذا يعني أن آي فون الذي كان من الممكن أن يستمر لمدة 10 ساعات من الاستخدام لن يعيش الآن سوى لمدة 8 ساعات خارج الشحن. ويمكنك التحقق من صحة بطاريتك من خلال الانتقال إلى الإعدادات> البطارية والنقر على صحة البطارية.



الهاتف يعيد التشغيل بشكل عشوائي

لا يعد كون جهاز آي فون بطيئًا دائمًا سببًا رئيسيًا للقلق، ولكنه قد يكون كذلك. وهي مشكلة خاصة إذا كانت تحدث كثيرًا دون سبب واضح. وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة تشغيل جهازك في أوقات عشوائية.

أحد الأسباب البسيطة لإعادة تشغيل جهاز آيفون هو أنه أصبح ساخنًا جدًا أو باردًا. وإعادة التشغيل الباردة ليست سيئة للغاية، ويجب أن يعود الجهاز إلى وضعه الطبيعي بمجرد تسخين البطارية. لكن السخونة الزائدة يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بأجزاء من هاتف آيفون بما في ذلك البطارية.



التجسس على الكاميرا أو الميكروفون

يحتوي هاتف آيفون على علامتي تحذير لإظهار ما إذا كنت تتعرض للتجسس، وستظهر على هيئة نقاط خضراء أو برتقالية أعلى الهاتف، و إذا كان أي تطبيق يقوم بالتجسس عليك سراً، فسيتم تحذيرك بشأن ذلك.



و لرؤية النقاط، ستحتاج إلى استخدام جهاز يعمل بنظام iOS 14 أو 15 انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج للتحقق. وستظهر نقطة خضراء في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الكاميرا، وتظهر باللون البرتقالي إذا تم تنشيط الميكروفون.

و من خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بك، ستتمكن من رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون. وإذا كنت تعتقد أن أحداً ما يتطفل عليك، فيجب عليك التحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات.



اللمسات التلقائية

اللمسات التلقائية أو الشبحية هي عندما "ينقر" جهاز آي فون على أجزاء من الشاشة دون أن تفعل أي شيء. ومن غير المعتاد أن تكون هذه مشكلة برمجية. بدلاً من ذلك، من المرجح أن يكون مرتبطًا بالشاشة أو نوع آخر من المشكلات الداخلية. وإذا لاحظت ذلك ينصح بأخذ الهاتف إلى متجر أبل لإجراء فحص شامل.



شريط الماء الأحمر

الضرر الناجم عن المياه هو لعنة على أي جهاز. وإذا دخل أي سائل إلى الجهاز فقد يؤدي ذلك إلى إبطال الضمان ويؤدي إلى إصلاحات مكلفة. وعندما تأخذ هاتف آيفون ليتم إصلاحه، ستتحق أبل عادةً من مؤشر الاتصال السائل، وهو جزء من الجهاز يتغير لونه عندما يتلامس مع الماء.

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