5 اتجاهات تحدد مستقبل تكنولوجيا الفيديو

جاء ذلك خلال مؤتمر في دبي بحضور أكثر من 350 متخصصاً في مجال التكنولوجيا. وتشير توقعات خبراء القطاع إلى أن هذه الاتجاهات ستحدث تأثيراً كبيراً على القطاع وستحدد ملامح مستقبله. من المتوقع أن يحدث إنترنت الجيل السادس بسرعته الفائقة وانخفاض زمن الاستجابة ثورة في تكنولوجيا الفيديو، مما يتيح تحليلات فيديو عالية الدقة في الوقت الفعلي وتواصلاً عالمياً. كما ستعمل أنظمة تكنولوجيا الفيديو المستقبلية بشكل مستقل مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات المدروسة.
سيتم دمج أنظمة آلية تضمن تطبيق المعايير الأخلاقية وحماية الخصوصية منذ التصميم، مما يضمن الامتثال في عالم يزداد تواصلاً.
البيان
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