5 استخدامات لمحرك أقراص USB قد لا تعرفها

الوكيل الإخباري _ عادة يتم استخدام محرك أقراص USB لأداء العديد من الوظائف الشائعة كـ نقل الملفات بين الحواسيب أو كوحدة لنسخ الملفات احتياطيًا، الا انه لا يقتصر على تلك الوظائف فقط بل يمكنك استخدامه في بعض الوظائف الأخرى، مثل: مفتاح أمان لفتح الحاسوب وقفله، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى التي يمكنك معرفتها في هذا المقال، تعرف على ابرز 5 استخدامات لمحرك أقراص USB التي يجهلها الكثير من الاشخاص :

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1- استخدم محرك أقراص USB لفتح الحاسوب أو قفله:

وذلك من خلال تنزيل أداة (PREDATOR) المجانية في محرك أقراص USB لتحويله إلى مفتاح أمان، حيث تحول أداة (PREDATOR) محرك أقراص USB إلى جهاز تحكم في الوصول لفتح الحاسوب أو قفله بسهولة .

2- تشغيل التطبيقات المحمولة:

عادة عند استخدام تطبيق ما في حاسوبك فيجب عليك تثبيته أولًا، ولكن بدلًا من ذلك إذا توفر للتطبيق نفسه إصدار محمول فيمكنك استخدام محرك أقراص USB لتشغيله في أي حاسوب، حيث يمكن تنزيل التطبيقات المحمولة، مثل: المتصفح والبريد الإلكتروني والمراسلة في محرك الأقراص وتشغيلها مباشرة بدون الحاجة إلى تثبيت مثل هذه التطبيقات في كل مرة.

3- حفظ نسخ احتياطية لمحتويات القرص:

إذا كنت تستخدم محرك الأقراص لأغراض عديدة، فقد يكون من المفيد إجراء نسخ احتياطي لمحتويات القرص في الحاسوب ،وذلك من خلال استخدام أداة (Win32 Disk Imager) لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز.

4- تثبيت أي نظام تشغيل تقريبًا:

يمكن استخدام محرك الأقراص USB القابل للتمهيد لتثبيت أي نظام تشغيل في حاسوبك، وهي طريقة شائعة جدًا لتثبيت نظام ويندوز، حيث يمكن لمستخدمي ويندوز 10 إنشاء قرص USB قابل للتمهيد باستخدام أداة مايكروسوفت المخصصة لذلك. ومن ثم في حالة وجود مشكلة في نظام التشغيل، يمكن استخدام محرك أقراص USB لاستعادة نظام التشغيل ويندوز 10 أو حتى إعادة تثبيته من جديد، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تثبيت جميع أنواع أنظمة التشغيل المستندة إلى Linux من محرك الأقراص مباشرة.

5- تخزين وثائق السفر المهمة

يمكنك استخدام محرك الأقراص الخاص بك للاحتفاظ بنسخة من هذه الوثائق وإبقائها معك بشكل دائم، ومن ثم ستتمكن من تجاوز أي مشكلة طارئة مع الموظفين من خلال تزويدهم بالمعلومات الضرورية حول شخصك ريثما يُعثر على حقائبك.

المصدر : اخبار 24



