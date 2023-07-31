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الإثنين، 31-07-2023 12:44 م

5 تطبيقات مخفية على هاتفك الذكي

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الوكيل الإخباري - هناك عدد من التطبيقات المفيدة للغاية والمثبتة مسبقاً على أجهزة آيفون وأندرويد، التي قد لا يعرفها الكثير من المستخدمين.

فيما يلي أهم هذه التطبيقات، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية: 

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تطبيق العدسة المكبرة

لاستخدام العدسة المكبرة، افتح متجر التطبيقات. وفي مربع البحث في الجزء العلوي، اكتب المكبر واضغط على فتح عند ظهوره.
المكبر سهل الاستخدام. فقط اضغط مع الاستمرار واسحبه لضبط التكبير. يوجد أيضاً رمز مصباح يدوي بالقرب من الجزء السفلي من تطبيق المكبر. يساعدك وجود دفقة إضافية من الضوء على الرؤية بشكل أفضل في مواقف معينة.

 

مسح سريع لرموز QR

لا تقم بتنزيل تطبيق ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة تابع لجهة خارجية، ما لم يكن هاتفك قديماً جداً، فإن مسح رمز الاستجابة السريعة سيكون موجوداً بالفعل.

افتح تطبيق الكاميرا لمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً.. كما يحتوي جهاز آيفون الخاص بك أيضاً على تطبيق “Code Scanner”.

 

تحكم في طابعتك من هاتفك أو جهازك اللوحي

يمكنك طباعة أي شيء تقريباً من جهاز آيفون أو آيباد. لست بحاجة سوى إلى طابعة تدعم AirPrint. 
أولاً، تأكد من اتصال الطابعة والهاتف بنفس شبكة وايفاي.. للطباعة، انقر فوق رمز المشاركة في مستند أو ملاحظة أو صورة أو أي شيء آخر تريد طباعته. اختر طابعتك، ثم اطبع.

 

احصل على تسميات توضيحية على أي شيء تشاهده

إحدى أفضل ميزات إمكانية الوصول في أندرويد هي “Live Caption”، الذي يقوم تلقائياً بتسمية أي كلام يتم تشغيله على هاتفك، بما في ذلك البودكاست ومكالمات الفيديو والرسائل الصوتية والمكالمات الهاتفية ومقاطع الفيديو.


تعمل ميزة Live Caption على بيكسل 2 والإصدارات الأحدث وهواتف أندرويد أخرى. 
لتشغيله وإيقاف تشغيله: اضغط على زر الصوت لأعلى أو لأسفل، ضمن عناصر التحكم في مستوى الصوت، انقر فوق Live Caption.

 

ميزة تدوين الملاحظات

م دمج تطبيق تدوين الملاحظات  Google Keep Notes في هواتف أندرويد وهو مشابه لملاحظات آبل. 


ستجد التطبيق في قائمة تطبيقاتك على أندرويد.. لإضافة ملاحظة جديدة، اضغط على أيقونة علامة الجمع في الزاوية اليمنى السفلية. ولإضافة قائمة، انقر فوق الرمز الذي يبدو كعلامة اختيار في مربع. لرسم شيء ما على شاشة هاتفك، انقر فوق رمز العلامة، ولتسجيل ملاحظة صوتية، انقر فوق رمز الميكروفون. سيقوم Keep بنسخ ما تقوله وحفظ الملف الصوتي.

 

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