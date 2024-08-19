5 تطبيقات مفيدة للأطفال عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري- في محاولات لحماية الصغار من مخاطر الاستخدام المفرط لشبكات الإنترنت، كشفت منظمة اليونيسيف العالمية عن بعض البيانات الأخيرة التي حملت مؤشرات مقلقة، بعد أن تبين استخدام نحو 175 ألف طفل حول العالم لتلك الشبكة، ما يعني أن ثلث مستخدمي الإنترنت من الأطفال.

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ورغم تلك الإحصاءات المقلقة، إلا أن هناك بعض التطبيقات الإلكترونية التي تسهل إتاحتها عبر شبكات الإنترنت، ويمكن للصغار استخدامها بشكل آمن، حيث تقدم لهم سبل تعلم إيجابية في عدة مجالات مختلفة، وهو ما نستعرضه بحسب موقع «Research» العالمي.



تطبيق ABCmouse

يعد هذا التطبيق قابلًا للتنزيل على أي جهاز «iPad» أو «iPhone»، ومعظم الهواتف أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام «Android». ويتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية ومقاطع الفيديو التي تعلم الأطفال الرياضيات والعلوم والفن والقراءة وغير ذلك الكثير. كما أنه يُضفي الحيوية على الأشياء اليومية والمفاهيم الأساسية التي تُبقي فضول الأطفال مرتفعًا أثناء التعلم والاستمتاع.



تطبيق Quick Maths

يعتبر عدد من الخبراء أن هذا التطبيق المبتكر هو الأفضل للطلاب في الصفوف الدراسية من الثاني إلى السادس، وذلك لتميزه بتقديم مهارات ومفاهيم حسابية أساسية وتحديات جديدة مع كل مستوى صعوبة، مع تقدم وتطور مهارات وقدرات الطفل. كما يوفر التطبيق خاصية التعرف على خط اليد، ما يجعله مفيدًا وممتعًا.



تطبيق Duolingo

يمكن لهذا التطبيق توفير دورات لغوية مجانية لأكثر من 30 لغة من خلال دروس تحدث واستماع وقراءة وكتابة. وتوفر هذه اللغات والألعاب التفاعلية على أجهزة الكمبيوتر للمتعلمين سبلًا حقيقية وإبداعية للتعلم، مع خلق فرص للمتعلمين من الصغار لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم.



تطبيق YouTube Kids

يقدم هذا التطبيق مقاطع فيديو تعليمية مناسبة للصغار، لذا يعد مناسبًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عامًا، لأنه يفحص محتوى YouTube.



تطبيق SplashLearn

يعتبر هذا التطبيق بمثابة منصة تعليمية مبتكرة وجذابة مصممة للأطفال، بهدف تعزيز مهاراتهم في الرياضيات واللغة الإنجليزية بطريقة ممتعة وتفاعلية. ومن الممكن تحميله على الويب وأجهزة iOS وAndroid.