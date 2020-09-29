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الثلاثاء، 29-09-2020 10:40 ص

5 حلول سريعة لمعالجة مشكلة توقف التطبيقات على هاتفك

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الوكيل الإخباري _  يعد توقف التطبيقات على الهواتف فجأة من اكثر المشاكل التي يواجهها الكثير من الناس ، الأمر الذى يدفع المستخدمون بإعادة تشغيل الهاتف أكثر من مرة ولكن دون جدوى ، الا ان هناك بعض الحلول السريعة التي يمكن تنفيذها عند توقف التطبيقات فجأة على هواتف المستخدمين، ابرزها :

1- حذف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق 
ويمكن حذف البيانات المخزنة مؤقتًا للتطبيق من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم اتطبيقات ومنها إلى تحديد تطبيق معين ، واختيار خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت. 

2- استخدام تطبيقات لمسح ذاكرة التطبيق 
ويمكن استخدام تطبيقات مثل تطبيقات Cache Cleaner أو Clean Master وذلك لحذف ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق من على متجر جوجل بلاى حيث أنها تطبيقات مجانية . 

3- قم بتحويل جميع تطبيقاتك إلى بطاقة الذاكرة 
وتشغل التطبيقات على الهاتف مساحة كبيرة للغاية، والافضل هو نقلها بشكل كامل على بطاقة الذاكرة وليس على مساحة الهاتف نفسه، ثم القيام بمسحها من على ذاكرة الهاتف نفسه. 

4- قم بحذف التطبيقات غير المهمة
وهناك الكثير من التطبيقات الغير مهمة والغير مستخدمة بشكل دائم ولكنها تشغل مساحة كبيرة من الهاتف، وفي هذه الحالة يجب مسحها تماما لقيامها بالتسبب في تعطيل هاتفك بشكل دائم. 

5- قم بتحديث التطبيق 
وأحيانا ما يكون توقف الهاتف بسبب عدم تحديثه وانتهاء نسخته وعند تجاهل القيام بتحديثه يؤدى ذلك إلى عدد من المشكلات في التطبيق وطريقة عمله الأمر الذى يؤدي إلى توقفه.  

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المصدر : صدى البلد 

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