5 حيل لزيادة عدد المتابعين على انستجرام

الوكيل الإخباري-ازداد صيت منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام instagram فهناك أكثر من 500 مليون حساب ينشط يوميًا حول العالم، ويقضي متوسط الأشخاص أوقاتهم عليه بمعدل 53 دقيقة.

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لذا لا بد من أن تواجدك على إنستجرام مهم جدًا فإذا كنت تريد التسويق لعلامتك التجارية، أو حتى من أولئك الذين يبحثون عن الشهرة فإن منصة إنستجرام هي الاختيار الأمثل، لكن لا بد أن تتعلّم أفضل طرق زيادة متابعين إنستجرام مجانا لكي تحصل على أكبر عدد ممكن من المتابعين الحقيقيين.



١- تنظيم شكل حساب إنستجرام الخارجي



قبل الشروع في زيادة متابعين إنستجرام فيجب أولًا تحسين مظهر حسابك الذي سيكون بمثابة الواجهة الرئيسية للمتابعين ويمكن عمل ذلك من خلال التركيز على الأمور التالية:

• كتابة سيرة ذاتية منظّمة وواضحة عنك أو عن علامتك التجارية مع تضمين صورة مميزة للحساب.

• تضمين رابط موقعك الإلكتروني أسفل السيرة الذاتية، وكذلك رقم الهاتف والبريد الالكتروني للتواصل مع العملاء أو المعجبين.

• استخدام اسم مستخدم سهل وقصير يقرب لاسم علامتك التجارية بقدر الإمكان، ويحبذ كتابة اسم مستخدم موجود بالفعل في المنصات الأخرى لزيادة الموثوقية.



٢- تجنب المتابعين الوهميين



يسعى الكثير من مستخدمي إنستجرام من حصد المتابعين المزيفين وذلك سعيًا إلى زيادة متابعين إنستجرام مجانا أو من خلال خدمات مدفوعة عبر مواقع متخصصة في ذلك، لكن هذا خطير على الحساب فاستخدام مواقع زيادة متابعين إنستجرام قد يسبب اختراق الحساب، أو على الأقل توقيفه من قبل الشركة.



٣- النشر المنتظم



ليست خوارزميات إنستجرام فقط من تدعم فكرة النشر المنتظم والمنسّق، بل أيضًا في جميع وسائل التواصل حيث تعد هذه الطريقة أحد أهم استراتيجيات التسويق الإلكتروني لأنه يساعد على التركيز على هدف تسويقي محدد ويجعل الجمهور على اطلاع دائم للمحتوى الذي تطرحه لهم خاصًا إذا كان هذا المحتوى محبوبًا لهم.

٤- تكوين شراكات والتفاعل مع الجمهور



٥- الترويج المدفوع لأهم المنشورات



إن تكوين الشراكات والتعاون بين حسابات إنستجرام أحد أفضل طرق زيادة متابعين انستقرام، تبادل النشر مع الحسابات الأخرى المشابهة يمكنك من الوصول إلى جمهور أكثر وكسب لايكات وتفاعل.أيضا حاول العمل مع حسابات المشاهير والمؤثرين على السوشال ميديا.توفر شركة إنستجرام عروضًا للترويج لأي منشور خاص بك، ويفضل أن يكون ذلك المنشور مثيرًا للاهتمام فعلًا، وكذلك تحديد النطاق والمنطقة المناسبة للنشر فيه بالضبط، وهذا غالبًا ما يكون ضمن خطة تسويقية شاملة يحدد ميزانيتها وخطواتها فريق التسويق المتخصص.