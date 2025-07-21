5 خطوات لحماية حسابك على فيسبوك من الاختراق

تفعيل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)
عند تفعيل هذه الخاصية، يُطلب منك إدخال رمز يُرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني عند تسجيل الدخول من جهاز غير مألوف، مما يضيف طبقة أمان إضافية لحسابك.
مراجعة الأجهزة والنشاطات الحديثة
راجع قائمة الأجهزة التي تم تسجيل الدخول منها إلى حسابك من خلال إعدادات الأمان، واحذف أي جهاز غير معروف. وإذا لاحظت نشاطًا مريبًا، قم بتغيير كلمة المرور فورًا.
استخدام كلمة مرور قوية وفريدة
ابتعد عن كلمات المرور السهلة أو المستخدمة في أماكن أخرى. استخدم مزيجًا من الحروف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز، وحدث كلمة المرور بانتظام.
تعطيل الوصول للتطبيقات المشبوهة
راجع الأذونات الممنوحة للتطبيقات الخارجية في قسم “التطبيقات ومواقع الويب” داخل إعدادات فيسبوك، واحذف أي تطبيقات غير موثوقة أو غير معروفة.
تفعيل التنبيهات لمحاولات تسجيل الدخول المشبوهة
فعّل خيار استلام إشعارات أو بريد إلكتروني عند محاولات دخول غير معتادة، ليتم إعلامك فورًا وتتخذ الإجراءات اللازمة.
باتباع هذه الخطوات، يمكنك تعزيز أمان حسابك على فيسبوك وحمايته من الاختراقات المحتملة.
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