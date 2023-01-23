5 طرق سهلة لزيادة سرعة الواي فاي بنسبة 50%

الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون من بطء شبكات الواي فاي وانقطاع إشارتها، ما يدفعهم إلى البحث عن حلول مكلفة مثل شراء أجهزة تقوية أو استبدال جهاز التوجيه، دون أن يعرفوا أنه يمكن معالجة سرعات الواي فاي البطيئة ببساطة.



فيما يلي 5 نصائح لزيادة سرعة شبكة واي فاي بنسبة تصل إلى 50%، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:



ضع جهاز التوجيه الخاص بك في منطقة مفتوحة

جهاز التوجيه الخاص بك هو جهاز إرسال لاسلكي، ويجب أن يكون أقرب ما يمكن من الأدوات التي تحتاج إلى اتصال سريع، كأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.



وقد يساهم وجود الجدران الصلبة أو العوائق المعدنية أو الأثاث الثقيل في بطء شبكة الواي فاي، لذلك عادة ما يكون من المفيد وضع جهاز التوجيه بعيداً عن الأرض وفي منطقة مفتوحة.



إذا كنت تعيش في مبنى من طابقين أو أكثر، فقد يكون من المفيد أيضاً رفع جهاز التوجيه الخاص بك للحصول على إشارة أفضل للأجهزة الموجودة في الطابق العلوي.

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غير القناة

يحتوي جهاز توجيه واي فاي "الراوتر" على قناة يبث عليها، ويمكن أن تؤثر القناة على سرعة الواي فاي، خاصة إذا كنت تعيش في مبنى به عدة أشخاص يستخدمون واي فاي وكلهم على نفس الجهاز.



ستحتاج إلى البحث عن كيفية تغيير القناة على جهاز التوجيه الخاص بك: غالباً ما تكون في قائمة المسؤول والتي يتم الوصول إليها عن طريق توصيل كابل Ethernet بجهاز التوجيه، باستخدام متصفح وكتابة رقم مثل 192.168.1.1.



هناك عدة قنوات للاختيار من بينها مثل 1 أو 6 أو 11. يتم ضبط العديد من أجهزة التوجيه تلقائياً على القناة "6"، لذا جرب 1 أو 11.



استخدم الكابلات

إذا كنت تواجه مشكلة في انقطاع أحد الأجهزة أو كان الاتصال بطيئاً، فقد يكون من المفيد التبديل إلى كابل Ethernet لهذا الجهاز المحدد.



إذا كان لديك الكثير من الأجهزة التي تعمل على اتصال واي فاي، فقد يكون من المفيد توصيل الأجهزة الثابتة مثل أجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب، عبر اتصال سلكي لضمان حصولها على أفضل السرعات. يمكن أن يضمن هذا أيضاً حصولك على اتصال قوي بالأجهزة التي تبث مقاطع الفيديو فائقة الدقة.



تغيير اتجاه الهوائيات

يمكن أن تساعد الهوائيات الموجودة على جهاز التوجيه الخاص بك في تعزيز الإشارة أيضاً. وتميل معظم الهوائيات للبث بشكل جانبي بزاوية 90 درجة، لذلك إذا كنت في شقة من طابق واحد، فاترك الهوائيات في الوضع العمودي حتى تنتشر الإشارة جانبياً، أما إذا كنت في عقار متعدد الطوابق، فاترك واحداً بشكل عمودي والآخر أفقياً للبث بين الطوابق.







شراء جهاز جديد

إذا فشل كل شيء آخر، فقد يكون شراء جهاز جديد هو الحل، حاول اختيار جهاز بمقدرات بث عالية حتى تحصل على أفضل النتائج.

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