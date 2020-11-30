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الإثنين، 30-11-2020 01:03 م

5 طرق فعالة لحل مشاكل اتصال البيانات في هاتفك الذكي

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الوكيل الاخباري - أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بل ونعتمد عليها باستمرار للتواصل مع الآخرين حول العالم، ومع زيادة اهمية الهاتف المحمول زاد اهتمام المستخدمين باتصال الإنترنت أم عن طريق شبكات الواي فاي أو بيانات الجوال.

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ومع ارتباط بيانات الجوال Mobile data باستخدام الهواتف المحمولة حيث أصبحت أمرا لاغني عنه، إذ يؤدي توقفها عن العمل فجأة إلى مشكلة كبيرة وذلك لأن معظم الأشخاص يعتمدون على اتصال الإنترنت سواء للعمل من المنزل أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة أثناء تواجدهم خارج المنزل.

ويقدم لك موقع "bgr in"، خمس نصائح تساعدك في إصلاح اتصالك بالإنترنت عبر الهاتف المحمول بسرعة وجعله يعمل بسلاسة مرة أخرى.

النصيحة الأولى: إيقاف تشغيل بيانات الجوال:

أسهل طريقة لإصلاح اتصالك بالإنترنت عبر بيانات الجوال أو الدات، هي إيقاف تشغيل خيار بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي ثم تمكينه مرة أخرى بعد بضع ثوانٍ، ويمكنك القيام بذلك عبر تمرير لوحة الإشعارات لأسفل والتي تحتوي على خيار تشغيل أو إيقاف البيانات.

النصيحة الثانية: تمكين وضع الطيران:

سيؤدي قطع جميع الاتصالات بهاتفك الذكي ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى عن طريق وضع الطيران "flight mode"، طريقة فعالة لإصلاح بيانات الجوال بهاتفك إذا كانت لا تعمل بشكل جيد، يمكنك أيضًا تفعيل وضع الطيران من خلال قائمة إشعارات الهاتف أو إعدادات النظام، أو يمكنك ذلك من خلال:

- فتح قائمة الضبط Settings.
- الانتقال إلى قسم الاتصالات Connections.
- اضغط على Airplane Mode.
- قم بتفعيل الوضع من الزر بالأعلى.

النصيحة الثالثة: تحقق من خطة بياناتك:

إذا توقفت بيانات الجوال فجأة عن العمل ولا تعرف السبب وراء ذلك، فأن أول شئ يجب أن تقوم بفعله هو التحقق من خطة أسعار البيانات الخاصة بك إذا كانت انتهت أم لا، قم بالاتصال بمشغل شبكة الجوال التابع لها أساله عن انتهاء صلاحية بيانات الجوال الخاصة بك 

النصيحة الرابعة: أعد إدخال بطاقة SIM :

طريقة أخرى فعالة للتخلص من مشكلة بيانات الهاتف التي لا تعمل ، قم بإخراج بطاقة SIM الخاصة باتصالك بالإنترنت، وذلك بعد إغلاق الهاتف مرة أخرى وإزالتها  من المكان المخصص لها، بعد إخراجها تحقق من فتحة SIM والبطاقة نفسها للتأكد من عدم وجود غبار أو رؤية ما إذا كانت هناك اجزاء متآكلة من الشريحة. ثم أعد إدخال الشريحة فى مكانها وشغل الهاتف وجرب تفعيل بيانات الجوال مرة أخرى.

النصيحة الخامسة: أعد تشغيل هاتفك الذكي:

الحل النهائي لحل مشكلة انقطاع اتصالك بالإنترنت او بيانات الهاتف ببساطة قم بعم إعادة تشغيل لهاتفك Restart، بحيث يتيح لك إعادة تشغيل هاتفك من جديد تشغيل العمليات والتطبيقات من البداية.

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد



 




 

 


 

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