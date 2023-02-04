5 طرق يمكن أن تتفوق بها أداة تعقب غوغل على 'إير تاغز' من آبل

الوكيل الإخباري - تعمل غوغل على إنتاج علامات تتبع خاصة بها لمستخدمي نظام أندرويد، وتقول التقارير إن علامات التتبع هذه قد تنافس علامات “إير تاغز” من آبل وتتفوق عليها.



فيما يلي 5 أشياء قد تتفوق بها علامات تتبع غوغل على علامات إير تاغز من آبل، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني:

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تصميم أفضل

تتميز علامات إير تاغز بتصميمها اللطيف الدائري، إلا أن توصيلها بأشياء ثمينة مثل المفاتيح قد يشكل مشكلة، نظراً لأن منفذ الحبل ليس مدمجاً في الجهاز، لذا تحتاج إلى ملحقات لتثبيته في سلسلة المفاتيح أو طوق الحيوان الأليف.

إذا أرادت غوغل إنشاء أداة تعقب أفضل من إير تاغز، فيمكنها البدء بإصلاح خطأ التصميم هذا.

ميزات خصوصية قوية ومدروسة جيداً

عانى الكثير من مستخدمي إير تاغز من انتهاكات للخصوصية حيث تم الإبلاغ عن حالات المطاردة والسرقة بسببها.

يمكن أن تطور غوغل نظاماً منطقياً محسّناً لا يستغرق وقتاً طويلاً مثل إير تاغز لإخبارك عن شخص يتتبعك في مقهى أو أي مكان آخر.





وبالنظر إلى عدم دعم جميع هواتف أندرويد لنطاق واسع أكثر موثوقية، سيتعين على غوغل الاعتماد على تقنية تتبع البلوتوث. ومن خلال شبكة Find My Device الجديدة، يمكن لـ “غوغل” السماح لميزة بلوتوث بالبقاء في الخلفية حتى تتمكن من التقاط أي إشارة باستمرار، تماماً مثل ما تفعله آبل مع أجهزة آيفون لسنوات، وسيستغرق الأمر أكثر من مجرد تعديل بسيط للبرامج لجعل متتبع غوغل أكثر موثوقية.







استخدام أداة التتبع داخل أجهزة التحكم عن بعد في “غوغل تي في”



تم إطلاق آبل تي في 4K الأخير بجهاز تحكم عن بعد محدث يشحن عبر USB-C، لكنه لا يزال غير مدمج في التتبع الدقيق مثل إير تاغز، وهو ما يعتقد الخبراء بأنه فرصة ضائعة. ومن المؤمل أن يأتي جهاز كروم كاست التالي مزوداً بوحدة تحكم عن بُعد تحتوي على أداة تعقب غوغل مضمنة.







استخدام أداة التتبع مع العديد من الأجهزة

لماذا تقصر تقنية التتبع على أجهزة الطرف الأول من غوغل بينما يمكن دمجها مع العديد من الأجهزة الأخرى. يمكن دمج أداة التتبع في قلم الجهاز اللوحي أو الدراجة الذكية أو السيارة أو أي جهاز تحتاجه بانتظام. يمكن لـ “غوغل” ترخيصها لشركات أخرى للسماح للأجهزة والملحقات التابعة لجهات خارجية بأن تكون جزءاً من شبكة Find My Device دون أن يحتاج كل منها إلى علامة تتبع خاصة بها.







العمل على انتشار النطاق الفائق السرعة في كل مكان



لن تكون معظم الميزات التي تمت مناقشتها أعلاه ذات أهمية حتى تدعم المزيد من هواتف أندرويد النطاق الفائق السرعة. يتيح UWB على أجهزة آيفون الحديثة المزودة بشريحة U1 الميزة التي توفر التتبع الدقيق.

هناك عدد قليل من هواتف أندرويد المتطورة مثل “غوغل بيكسل، وبيكسل 7 برو، و غالاكسي S21 التي تأتي مع نطاق UWB فائق السرعة، لذا لا بد من أن تشمل جميع هواتف أندرويد على هذا النطاق لتصبح أدوات تتبع غوغل فعالة بالشكل المطلوب.

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