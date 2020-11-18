5 علامات تنذرك بوجود فيروس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

الوكيل الإخباري _ قد يجهل الكثير من الاشخاص بعض الامور التي قد تنذر بوجود فيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم ، حيث تختلف أعراض فيروس الكمبيوتر اختلافًا كبيرًا ، وذلك لأنه ليست كل الفيروسات مصممة للقيام بنفس الشيء، تعرف على بعض العلامات التي تنذرك بوجود فيروس في جهازك :



1- تغير أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك فجأة: إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بشكل أبطأ بكثير مما كان عليه في السابق، فمن الممكن أن يستخدم فيروس موارد جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

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2- بدأ جهاز الكمبيوتر الخاص بك في التعطل بشكل متكرر: تتم كتابة العديد من الفيروسات بشكل سيئ ويمكن أن تسبب الكثير من الأعطال والإخفاقات غير المتوقعة.



3- الكثير من النوافذ المنبثقة: قد تبدأ في رؤية نوافذ منبثقة غير عادية في متصفح الويب الخاص بك أو في أي مكان آخر، قد تكون طلبات للانتقال إلى مواقع الويب، أو قد يفتح متصفحك نوافذ لمواقع ويب أخرى دون إذنك، ومن المفارقات أن العديد من الفيروسات تفتح أيضًا نوافذ منبثقة تطلب منك تثبيت برنامج مكافحة فيروسات، وهو برنامج ضار إضافي.



4- يتم تشغيل برامج جديدة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد ترى برامج لا تتذكر تثبيتها عند بدء تشغيل ويندوز.



5- يرسل حساب بريدك الإلكتروني رسائل بريد إلكتروني غير مطلوبة إلى جهات الاتصال الخاصة بك، فهذه علامة على أن الفيروس يحاول تكرار نفسه من خلال جهات الاتصال الخاصة بك.

المصدر : اليوم السابع

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