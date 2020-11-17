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الثلاثاء، 17-11-2020 04:53 م

5 مخاطر للألعاب الإلكترونية على الأطفال أبرزها السلوك العدواني

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الوكيل الإخباري _ يلجأ الاطفال الى ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية  في اوقات الفراغ ، وهناك العديد من أنواع الألعاب المصممة لأغراض متنوعة - يمكن أن يكون بعضها مسليًا ومريحًا بينما قد يكون البعض الآخر صعبًا وله آثار سلبية على صحة الاطفال ، خاصة عند استخدامها لساعات طويلة، ، تعرف على أبرز مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال:


- يؤدي قضاء الكثير من الوقت في لعب ألعاب الفيديو إلى اضرار بصحة الطفل ، كما انه يؤثر على النمو المعرفي للطفل إذا لم يخرج ويتواصل اجتماعيًا في العالم الحقيقي.

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- زيادة فرص الإصابة بالسمنة وإضعاف العضلات والمفاصل وجعل اليدين والأصابع مخدرة بسبب الإجهاد المفرط .

 

- يمكن أن يضعف البصر.


- مشاكل في الدراسة وقلة التركيز في المذاكرة

- التعرض لقيم خاطئة وذلك لان العديد من ألعاب الفيديو في السوق تحتوي  على عنف مفرط، وألفاظ نابية، وعنصرية.


- يجعلهم منفصلين اجتماعيا
 
-  السلوك العدواني
 
المصدر : اليوم السابع  

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