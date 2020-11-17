5 مخاطر للألعاب الإلكترونية على الأطفال أبرزها السلوك العدواني

الوكيل الإخباري _ يلجأ الاطفال الى ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية في اوقات الفراغ ، وهناك العديد من أنواع الألعاب المصممة لأغراض متنوعة - يمكن أن يكون بعضها مسليًا ومريحًا بينما قد يكون البعض الآخر صعبًا وله آثار سلبية على صحة الاطفال ، خاصة عند استخدامها لساعات طويلة، ، تعرف على أبرز مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال:





- يؤدي قضاء الكثير من الوقت في لعب ألعاب الفيديو إلى اضرار بصحة الطفل ، كما انه يؤثر على النمو المعرفي للطفل إذا لم يخرج ويتواصل اجتماعيًا في العالم الحقيقي.

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- زيادة فرص الإصابة بالسمنة وإضعاف العضلات والمفاصل وجعل اليدين والأصابع مخدرة بسبب الإجهاد المفرط .

- يمكن أن يضعف البصر.



- مشاكل في الدراسة وقلة التركيز في المذاكرة



- التعرض لقيم خاطئة وذلك لان العديد من ألعاب الفيديو في السوق تحتوي على عنف مفرط، وألفاظ نابية، وعنصرية.



- يجعلهم منفصلين اجتماعيا



- السلوك العدواني



المصدر : اليوم السابع

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