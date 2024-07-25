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نصف زوار الأردن من السياح العرب
الملك يعود إلى أرض الوطن
التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي
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التعليم العالي توضح بشأن تحديث بيانات موقع القبول الموحد
الأردن يبحث وقف التشويش مع الاتحاد الدولي للاتصالات
وزارة الزراعة: انتاج 4 الاف طن من الأسماك سنويا
فلسطين
فلسطين
قوات الاحتلال تغلق المدخل الشرقي لقلقيلية
قصف إسرائيلي على شمالي البريج والنصيرات
حماس تتهم نتنياهو بإفشال الوساطة
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السلط يعزز صفوفه بالمهاجم بوجبا
فنربخشة يعلن رسميا ضم النصيري
في غياب ميسي.. هزيمة ساحقة لنجوم الدوري الأمريكي
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كابيتال بنك يُعلن أسماء الأطفال الخمسة الفائزين بحسابات التوفير لشهر حزيران
CFI ترحب ببطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1، لويس هاملتون، كسفير عالمي جديد لعلامتها التجارية
فوز "GamerG" الأردنية في نهائيات مبادرة "Visa في كل مكان 2024" لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
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الطقس
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متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
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