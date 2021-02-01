5 ميزات خارقة في تطبيق تيليجرام

الوكيل الإخباري _ يواصل تطبيق تيليجرام في منافسة تطبيق التراسل الفوري

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الشهير واتساب حيث استطاع تيليجرام في الأيام القليلة الماضية جذب الملايين من المستخدمين الجدد خاصة بعد اطلاق عدد من الميزات الجديد ، تعرف على أفضل 5 ميزات من تيليجرام يتفوق بها على واتسآب :

1- نقل الدردشة من واتساب إلى تيليجرام

أطلق تطبيق تيليجرام ميزة تمكن المستخدمين من نقل المحادثات من دردشات واتساب إليه، وتتيح الميزة بدأ نقل جميع محادثات المستخدمين سواء الفردية والجماعية في وقت واحد من واتساب.





2- توفير إجراء محادثة سرية

يستطيع مستخدمي تيليجرام إجراء محادثة سرية عبر تطبيق تيليجرام، وذلك من خلال الضغط على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة، ثم اختر بدء محادثة سرية، حيث يقوم تطبيق تيليجرام بإضافة طبقة أمان إضافية على رسائلك من خلال ميزة التشفير من طرف إلى طرف.





3- مسح جميع الدردشات

يوفر تطبيق تيليجرام إمكانية حذف جميع المحادثات بالكامل على جهازك وجهاز المتلقي، وهذه الخاصية متاحة فقط خلال المحادثات الخاصة



4- التواصل بدون إظهار رقم الهاتف

يتيح لك تطبيق تيليجرام التواصل مع المستخدمين الآخرين من خلال الاسم فقط دون إظهار رقم الهاتف الخاص بك، حيث تحتاجه فقط عند التسجيل في التطبيق وعند تسجيل الدخول.





5- حماية بيانات المستخدمين

ويقوم تطبيق تيليجرام بحماية البيانات حيث يتم تخزينها على خوادم تطبيق تيليجرام ويمكن مزامنتها بين أجهزتك، أما تيليجرام فهو ليس مفتوح المصدر، ولا يمكن العثور على جميع محادثاتك على الويب.

المصدر : صدى البلد









