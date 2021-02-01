الإثنين 01-02-2021
الوكيل الاخباري

التربية لـ الوكيل : يتم دراسة مصير عودة الطلبة للمدارس

ضبط شخص حاول تهريب مخدرات داخل عبوات مياه - صورة

إصدار شهادات فتح مراكز اللياقة والمسابح

العميد الفراية يوضح للوكيل حقيقة الغاء الحظر الجزئي

محكمة بداية عمان .. جناح للقضايا الصلحية التجارية

وزير الصحة لـ برنامج الوكيل : المقصود ليس التخويف وليس لدينا ما نخفيه

وزارة الطاقة تحذر محطات المحروقات

تخوف شعبي من العودة إلى قرارات حكومية صارمة

أسعار الذهب الإثنين 1/2/2021

مطالبات بتوسيع شمول المواطنين بحملة التطعيم ضد كورونا

الإثنين، 01-02-2021 11:38 ص

5 ميزات خارقة في تطبيق تيليجرام

48487


الوكيل الإخباري _ يواصل تطبيق تيليجرام في منافسة تطبيق التراسل الفوري

اضافة اعلان
الشهير واتساب حيث استطاع تيليجرام في الأيام القليلة الماضية جذب الملايين من المستخدمين الجدد خاصة بعد اطلاق عدد من الميزات الجديد ، تعرف على أفضل 5 ميزات من تيليجرام يتفوق بها على واتسآب : 

 

1- نقل الدردشة من واتساب إلى تيليجرام 
أطلق تطبيق تيليجرام ميزة تمكن المستخدمين من نقل المحادثات من دردشات واتساب إليه، وتتيح الميزة بدأ نقل جميع محادثات المستخدمين سواء الفردية والجماعية في وقت واحد من واتساب.


2- توفير إجراء محادثة سرية 
يستطيع مستخدمي تيليجرام إجراء محادثة سرية عبر تطبيق تيليجرام، وذلك من خلال الضغط على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة، ثم اختر بدء محادثة سرية، حيث يقوم تطبيق تيليجرام بإضافة طبقة أمان إضافية على رسائلك من خلال ميزة التشفير من طرف إلى طرف. 


3- مسح جميع الدردشات
يوفر تطبيق تيليجرام إمكانية حذف جميع المحادثات بالكامل على جهازك وجهاز المتلقي، وهذه الخاصية متاحة فقط خلال المحادثات الخاصة

4- التواصل بدون إظهار رقم الهاتف 
يتيح لك تطبيق تيليجرام التواصل مع المستخدمين الآخرين من خلال الاسم فقط دون إظهار رقم الهاتف الخاص بك، حيث تحتاجه فقط عند التسجيل في التطبيق وعند تسجيل الدخول.


5- حماية بيانات المستخدمين 
ويقوم  تطبيق تيليجرام بحماية البيانات حيث  يتم تخزينها على خوادم تطبيق تيليجرام ويمكن مزامنتها بين أجهزتك، أما تيليجرام فهو ليس مفتوح المصدر، ولا يمكن العثور على جميع محادثاتك على الويب. 

 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
K5SHTJ4J2NEFZOEBIUWVGNTFUI

ميزة جديدة في جوجل كروم لحفظ المقالات

thumbs_b_c_74da56eb360232f0002851e478b0d840

تويتر يعمل على دمج النشرات الإخبارية عبر منصته

31-01-21-442080662

جوجل يعيد تطبيق المراسلة إليمنت إلى متجره بعد حذف خاطئ

18-1-2021_13_48_10_GomhuriaOnline_1610970490

بالخطوات .. كيفية تخصيص خلفية دردشة في تطبيق سيجنال

-واتساب-whatsapp-2020-احدث-إصدار-10-حيل-مدهشة-للواتس-اب--6xolh2m2zo1uud8llavartdpmxayrn6zw7sz72ouu37

إجراءات جديدة من واتساب بشأن حماية الخصوصية

download

نيتفلكس تختبر ميزة خاصة لمن اعتادوا النوم أثناء المشاهدة

أخبار متعلقة
GettyImages-1157262063

تيليجرام يقدم ميزة جديدة لمستخدميه

12021919588808098556

قرار عاجل من واتسآب عقب احتجاجات المستخدمين

1434813_0 (Custom)

أيهما أفضل من حيث الخصوصية سيغنال أم واتسآب؟

Telegram (Custom)

بسبب واتسآب.. تيليجرام يحقق 25 مليون تحميل في 72 ساعة

52141889_401 (Custom)

رسالة زائفة تجول واتسآب والتطبيق يُحذّر من خطورتها

5692605151610356475 (Custom)

سيجنال يغري مشتركي واتساب بمزايا جديدة