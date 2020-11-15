5 ميزات خفية بـ واتساب يمكنك تجربتها

الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق التراسل الفوري واتساب ، من أكثر خدمات التراسل استخداما، حيث يوفر ميزات جديدة لمستخدميه بإستمرار ، وهناك الكثير من الميزات الخفية في قسم الإعدادات، التي يجهلها الكثير ، تعرف عليها :

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1. كيفية التحقق من قراءة الرسائل عند عدم ظهور العلامات الزرقاء:

يحتوي تطبيق التراسل الفوري الشهير على خيار يمكن من خلاله أن تعرف أن المرسل إليه قام بقراءة رسالتك أم لا، وذلك من خلال علامتي الصح بجوار كل رسالة والتي تتحول إلى اللون الأزرق عند قراءة المستلم لها، ولكن إذا قام المرسل إليه بإيقاف تشغيل إيصالات القراءة على واتساب فلن تظهر العلامات الزرقاء لك عن قراءته لها وفي نفس الوقت سيصعب عليك معرفة ما إذا كان الشخص قد قرأ رسائلك أم لا.



حيث ان هناك حل بديل، يمكنك من خلاله معرفة إذا كان المستلم قرأ رسائلك أم لا، قم بإرسال رسالة صوتية للشخص على على واتساب فإذا كان المستلم قام بتعطيل إيصالات القراءة، فستعلمك الرسالة الصوتية أنه قد تحقق من رسائلك، ذلك لأن ميزات العلامات الزرقاء تظل فعالة للرسائل الصوتية حتي مع تعطيل ميزة قراءة الرسائل.





2. كيف تعثر على أهم الرسائل:

إذا أرسل شخص ما رسالة مهمة، فقد ترغب في الوصول إلى تلك الرسالة في وقت محدد، ولكنك ستحتاج إلى تمييز الرسالة بعلامة النجمة، حيث يتيح لك تطبيق واتساب خيارا للرسائل المميزة لتقليل وقت البحث بين الرسائل للعثور على الرسائل المهمة أو ملفات الوسائط في الدردشة التي قد تحتوي على ملايين الرسائل، ولاستخدام هذه الميزة قم بالضغط مع الاستمرار على الرسالة ثم اضغط على رمز النجمعة أعلى الشاشة، وسيتم حفظ الرسائل المميزة بتويب خاص بها من خلال النقر على الثلاث نقاط الأفقية الموجودة أعلى يمين الشاشة الرئيسية للتطبيق ثم الضغط على خيار الرسائل المميزة بنجمة.





3. كيفية التحقق من جميع ملفات الوسائط على واتساب:

توجد طريقة سهلة للتحقق بشكل منفصل من جميع الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت المرسلة أو المستلمة على واتساب، ما عليك سوى فتح تطبيق واتساب والنقر على أيقونة البحث أعلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، وبمجرد الضغط ستري الخيارات المذكورة قم بتحديد أي منها وسيعرض لك التطبيق الملفات الموجودة ضمن رسائل التطبيق وفقا لاختيارك.





4. كيفية حذف الملفات التي يزيد حجمها عن 5 ميجابايت:

إذا نفذت مساحة التخزين الخاصة بالهاتف، فإن أفضل طريقة هي التحقق من الملفات التي يزيد حجمها عن 5 ميجابايت وحذفها على الفور، كل ما عليك فعله لمعرفة ذلك الانتقال إلى تبويت التخزين الجديد من خلال إعدادات واتساب، وسيساعدك الخيار الجديد في العثور على الملفات كبير الحجم والتي تحتل مساحة كبيرة من هاتفك، كما سيساعدك أيضًا على إخلاء بعض المساحة بطريقة أسرع.





5. كيفية قراءة رسائل واتساب ويب دون فتح الدردشة:

إذا كنت من مستخدمي إصدار سطح المكتب من تطبيق التراسل الفوري WhatsApp Web، وتلقيت رسالة وترغب في قراءتها دون إظهار علامات القراءة الزرقاء، قم بوضع مؤشر الماوس على الدردشة لإظهار الرسائل المستلمة حديثا، فهذه هي الطريقة الوحيدة لقراءة جميع الرسائل دون فتح الدردشة.



المصدر : صدى البلد



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