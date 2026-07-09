الخميس 2026-07-09 04:58 م

5 ميزات خفية في ماك بوك قد تغيّر طريقة استخدامك للجهاز

SS
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 02:04 م
الوكيل الإخباري-   تحتوي أجهزة "ماك بوك" على مجموعة من الميزات الخفية التي تساعد المستخدمين على إنجاز المهام بسرعة وسهولة، رغم أن كثيرين لا يعرفونها.اضافة اعلان


ومن أبرز هذه الميزات: البحث الذكي عبر "Spotlight" الذي يعمل كآلة حاسبة وأداة لتحويل العملات والقياسات، والتوقيع الرقمي على ملفات "PDF" عبر تطبيق "Preview"، إضافة إلى تفعيل نقطة الاتصال من الآيفون مباشرة، واستخدام خاصية "Hot Corners" لتنفيذ أوامر سريعة من زوايا الشاشة.

كما يتيح نظام ماك التقاط وتسجيل الشاشة بسهولة باستخدام الاختصار "Command + Shift + 5" دون الحاجة إلى برامج خارجية.
 
 


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