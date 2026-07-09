5 ميزات خفية في ماك بوك قد تغيّر طريقة استخدامك للجهاز

ومن أبرز هذه الميزات: البحث الذكي عبر "Spotlight" الذي يعمل كآلة حاسبة وأداة لتحويل العملات والقياسات، والتوقيع الرقمي على ملفات "PDF" عبر تطبيق "Preview"، إضافة إلى تفعيل نقطة الاتصال من الآيفون مباشرة، واستخدام خاصية "Hot Corners" لتنفيذ أوامر سريعة من زوايا الشاشة.
كما يتيح نظام ماك التقاط وتسجيل الشاشة بسهولة باستخدام الاختصار "Command + Shift + 5" دون الحاجة إلى برامج خارجية.
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