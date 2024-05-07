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الثلاثاء، 07-05-2024 09:41 ص

5 نصائح لمستخدمي آيفون عند شحن هواتفهم

اغاغغا


الوكيل الإخباري - حذّرت شركة أبل مستخدمي هواتف آيفون من مخاطر ترك هواتفهم في الشحن طوال الليل، وهي عادة شائعة بين مستخدمي الهواتف الذكية.

وأوضحت أبل، عبر صفحة دعم العملاء على موقعها الرسمي، خطورة شحن آيفون في أثناء النوم أو وضعه تحت الوسادة أو الغطاء في أثناء الشحن؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف؛ ما قد يسبب مخاطر جسيمة، بما في ذلك الحرائق.

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وقدمت أبل نصائح مهمة لشحن الهاتف بأمان ومنها: 

* لا تشحني هاتفكِ طوال الليل، وبدلاً من ذلك، ضعي هاتفك للشحن قبل النوم بساعة أو ساعتين، وافصليه قبل النوم.

* تأكدي من تهوية الهاتف، ضعي هاتفك بمكان جيد التهوية في أثناء الشحن، وتجنبي تغطيته بأي شيء.

* استخدمي فقط الشواحن المعتمدة من أبل أو الشواحن عالية الجودة من جهات تصنيع موثوقة.

* انتبهي لعلامات تلف الشاحن أو الكابل، استبدلي الشاحن أو الكابل إذا ظهرت عليه أي علامات تلف، مثل التشققات أو التآكل أو التعرض للسوائل.

* احذري الشواحن مجهولة المصدر، وتجنبي شحن هاتفك باستخدام شواحن من مصادر غير موثوقة، فقد لا تلبي معايير السلامة.

 

فوشيا

 

 




 

 


 

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