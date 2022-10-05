6 علامات تدل أن هاتفك مخترق

الوكيل الإخباري-صارت الهواتف الذكية صيدًا ثمينا للقراصنة "الهاكرز" الذين يلجأون لطرق متعددة لسرقة تلك المعلومات لأهداف مادية أو اجتماعية وغير ذلك، لذلك ينصح خبراء أمن المعلومات بالانتباه إلى بعض "الأعراض" التي تخبرك بأنه هاتفك قد تم اختراقه، التي سنوضحها هنا .



علامات توضح أن هاتفك مخترق

- إذا كان أداء الهاتف أبطأ من المعتاد، قد يعود السبب إلى وجود برنامج ضار malware مما يسبب بطء عمل الهاتف، حيث إن هذا النوع من الفيروسات يمكن أن يؤثر على أداء الجهاز، ويمكن أن يكون هذا البرنامج الضار برنامج تجسس يعمل على سحب بياناتك وملفاتك لجهاز آخر مما يؤثر على عمل وحدة المعالجة الرئيسية التي من شأنها أن تبطيء عمل الجهاز.

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- إذا بدأت في ملاحظة أن بطارية بحاجة إلى الشحن بشكل متكرر على فترات قصيرة، فربما يكون ناتجا عن محاولة اختراق ناجحة للهاتف وأن هناك فيروسات وبرامج تجسس قد قمت بإنزالها على الهاتف، و قد تصبح جراء ذلك ضحية لعملية اختراق من أجل سرقة الهوية أو الاستيلاء على ملفاتك



-إذا لاحظت أن استخدام بيانات الإنترنت قد زاد أو حتى أنك تجاوزت حد باقة البيانات المخصصة، فقد يكون هاتفك قد تعرض لعملية اختراق من قبل بعض أنواع البرامج الضارة، وقد تشير الزيادة في استخدام البيانات إلى أن هناك أحد يقوم بنقل البيانات من جهازك إلى جهاز آخر.



-ظهور رسائل مجهولة بكثرة وهو ما يُعرف بالتصيد Phishing، وهي الطريقة التي يتظاهر فيها شخص ما بأنه شخص موثوق به أو شركة للوصول إلى معلوماتك الشخصية، وغالباً ما تكون هذه الطريقة ممثلة في شكل رسائل بريد إلكتروني

-إذا لاحظت أن استخدام بيانات الإنترنت قد زاد أو حتى أنك تجاوزت حد باقة البيانات المخصصة، فقد يكون هاتفك قد تعرض لعملية اختراق من قبل بعض أنواع البرامج الضارة، وقد تشير الزيادة في استخدام البيانات إلى أن هناك أحد يقوم بنقل البيانات من جهازك إلى جهاز آخر.



-إذا كانت خاصية "البلوتوث" قيد التشغيل رغم أنك لم تقم بتشغيلها، إذ يمكن أن يسمح البلوتوث للمتسللين بالوصول إلى هاتفك دون حتى لمسه. وهذا النوع من القرصنة يمكن أن يمر دون أن يلاحظه المستخدم. كما يمكن أن يصيب الأجهزة الأخرى المحيطة بك إذا كانت متصلًا معهم عن طريق البلوتوث.



صدى البلد

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