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الخميس، 23-02-2023 02:47 م

7علامات تنبّهك أن شخصا ما يتجسس على هاتفك!

هكر


الوكيل الإخباري - هل شعرت يوما أن شخصا ما كان يستخدم هاتفك المحمول أثناء خروجك من الغرفة أو عندما كنت نائما؟.

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سواء كان لديك شيء تخفيه أم لا، فقد كشف الخبراء عن سبع علامات تدل على أنك قد لا تكون الشخص الوحيد الذي يصل إلى هاتفك المحمول، وهناك من يستخدمه في الخفاء.


1. تحقق من سجل الإنترنت الخاص بك
إذا كنت تتعامل مع جاسوس هاتف ذي خبرة، فمن المحتمل ألا يتم كشفه بسهولة.
ولكن حتى ذلك الحين، قد يكشف التحقق من سجل التصفح أن شخصا ما كان يستخدم هاتفك دون علمك.


2. انظر إلى مكتبة التطبيق
إذا كان المتجسس على هاتفك ذكيا بما يكفي لحذف سجل التصفح الخاص به، فربما يكون قد أغفل دائرة عرض التطبيق.
ويمكن الوصول إلى هذا على أجهزة "آيفون" عند التمرير لأعلى من أسفل الشاشة والتوقف مؤقتا في المنتصف للحظة.
وبالنسبة إلى النماذج القديمة، يمكنك بدلا من ذلك النقر نقرا مزدوجا فوق زر الصفحة الرئيسية.
ويكشف لك ذلك عن ترتيب التطبيقات التي استخدمتها مؤخرا، ما يعني أنه في حالة ظهور شيء غير متوقع، فقد يكون هناك خطأ ما.


3. استخدام البيانات مرتفع بشكل غير عادي
هل تتلقى رسالة نصية مخيفة مفادها أن رصيد البيانات الخاص بك قد استنفد تقريبا للشهر في وقت أبكر قليلا من المعتاد؟.
قد يشير ذلك إلى أن شخصا ما كان يستخدم هاتفك أكثر من المعتاد.

 

4. قراءة الرسائل دون علمك
هناك طريقة أخرى واضحة لاكتشاف أي نشاط غير عادي وهي أن تظهر جميع رسائلك كمقروءة عندما لا تكون قد نقرت عليها فعليا.
وقد تبدأ في تلقي رسائل من الأصدقاء يسألونك عن سبب عدم الرد، على سبيل المثال.
ولسوء حظ جميع جواسيس الهاتف - لا يمكنك قراءة الرسالة. هذا يجعل الأمر أكثر سهولة في الإمساك بهم!


5. وقت النظر إلى الشاشة
على غرار مستويات استخدام البيانات المرتفعة، إذا ارتفع وقت الشاشة فجأة، فقد يكون هذا مؤشرا آخر على أن شخصا ما كان يستخدم هاتفك دون علمك.
ومن خلال الدخول إلى الإعدادات الخاصة بك، يمكنك رؤية كل النشاط على وقت الشاشة.
فبالإضافة إلى مراقبة الوقت الإجمالي الذي قضيته على هاتفك، يمكنك أيضا التحقق من التطبيقات التي كنت تستخدمها في أي وقت من اليوم.


6. تتلقى رسائل نصية غريبة أو مسيئة
ربما سمع جاسوس هاتفك بالنصيحة السابقة فحذف أي محادثات أجراها.
إذا بدأت بعد ذلك في تلقي رسائل غريبة أو غاضبة من أشخاص يبدو أنهم كانوا في محادثة معك، فقد تكون هذه علامة أخرى.


7. تدهور عمر البطارية
أخيرا وليس آخرا - هناك طريقة بسيطة بما يكفي للتحقق مما إذا كان شخص ما يستخدم هاتفك وهي التحقق من عمر البطارية.
إذا انخفض عمر البطارية فجأة - من العدم - إلى اللون الأحمر، فقد يكون ذلك علامة على نشاط غير عادي.
وقد يكون التدهور المستمر في عمر البطارية مجرد علامة على أنك بحاجة إلى تحديث هاتفك.

 

روسيا اليوم 

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