7 خطوات لتحديد نوع ومكان الأجهزة التي تستخدم حسابك على فيسبوك

الوكيل الاخباري - تتعرض بعض الحسابات الشخصية على "فيسبوك" للاختراق من قبل قراصنة أو أشخاص آخرين يقومون بتسجيل الدخول إليها دون علم أصحابها من أجهزة متنوعة في أماكن مختلفة، وهو ما يهدد خصوصيتهم.



وإذا كنت قلقا على خصوصيتك ولديك تخوفات بشأن إمكانية اختراق حسابك على "فيسبوك"، فيمكنت اتباع بعض الخطوات التي تمكنك من معرفة ما إذا كان حسابك مخترقا أم لا.



ولا يقتصر الأمر على معرفة اختراق حسابك من عدمه فقط، بل أيضا يمكنك تحديد أنواع وأماكن الأجهزة التي استخدمت حسابك وتوقيتات الدخول إليه.

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ولأن تلك الخطوات تشمل الأجهزة الخاصة بك أيضا، فإن كل جهاز أمامه اختيارات تمكنك من تحديد أنه جهاز غير خاص بك والخروج مع الاحتفاظ بتسجيل الدخول على باقي الأجهزة الخاصة بك.



أما إذا كنت ترغب في الخروج من جميع الأجهزة لتأكيد الأمان الخاص بحسابك على "فيسبوك" فإن ذلك أيضا متاح.



وفيما يلي 7 خطوات يمكن اتباعها للتعرف على أماكن وأنواع الأجهزة التي استخدمت حسابك على "فيسبوك":



الخطوة الأولى

تتضمن تسجيل الدخول إلى "فيسبوك" والذهاب إلى المثلث الموجود أعلى يمين الشاشة والضغط عليه ليظهر القائمة المنسدلة إلى أسفل.

الخطوة الثانية

عند الضغط على القائمة المنسدلة تظهر عدة خيارات تضغط على الاختيار الثاني الخاص بالإعدادات والخصوصية "SETTING & PRIVACY".





الخطوة الثالثة

عندما تضغط على اختيار الخصوصية والأمان تظهر لك مجموعة من الاختيارات تضغط على أولها الخاص بالضبط "Setting".



الخطوة الرابعة

الضغط على الاختيار السابق يظهر لك قائمة منسدلة على يسار الشاشة تختار منها الاختيار الثاني الخاصة بالأمان وتسجيل الدخول "security and login".

وفي هذا الاختيار تظهر لك قائمة أولية بالأجهزة التي تستخدم حسابك في الوقت الحالي والأجهزة التي استخدمته في السابق سواء كانت أجهزة كمبيوتر أو هواتف ذكية.



الخطوة الخامسة

عندما تضغط على رؤية المزيد يتم عرض المزيد من الأجهزة بمواقعها وأنواعها وزمن الدخول إلى حسابك.



الخطوة السادسة

أمام كل جهاز يوجد اختيار عبارة عن 3 نقاط فوق بعضها، عندما تضغط عليها يظهر لك اختيارين للتأكيد على أنه أنت الذي تستخدم حساب "فيسبوك" أم شخص آخر قام باختراق الحساب.

إذا لم تكن تعرف هذا الجهاز يمكنك اختيار "لست أنت" والضغط على اختيار الخروج من هذا الجهاز.



الخطوة السابعة

في نهاية القائمة السابقة يوجد اختيار خاص بالخروج من جميع الأجهزة، وهو اختيار يمكنك استخدامه لإلغاء تسجيل دخولك على جميع الأجهزة.

ويشمل ذلك الجهاز الذي تستخدمه، والذي يمكنك معادوة تسجيل الدخول باستخدامه مرة أخرى بعد التأكد من خروجك من جميع الأجهزة.



المصدر : سبوتنك



