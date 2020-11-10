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الثلاثاء، 10-11-2020 02:14 م

7 مزايا يحتاجها المستخدمون بتطبيق واتسآب

تنزيل-واتساب


الوكيل الإخباري _ يعد واتساب من تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية على مستوى العالم، لذا تسعى شركة واتسآب  لتطوير وتقديم تحديثات وميزات جديدة للبقاء في صدارة المنافسة.

وعلى الرغم من تلك الميزات التي تطرحها بشكل مستمر الا هناك الكثير من الميزات التي يفتقدها تطبيق واتسآب، وتقدمها معظم تطبيقات المراسلة المنافسة.

وابرز الميزات الضرورية التي يجب على تطبيق واتسآب إضافتها:


1- دعم حسابات متعددة:
لا يمكنك إنشاء أكثر من حساب واحد في تطبيق واتس آب، حيث إنه يرتبط برقم واحد لكل هاتف، وإذا كان لديك هاتف يدعم شريحتين سيتوجب عليك اختيار رقم واحد منهما لتفعيل حساب، حيث لا يتضمن واتس آب خيارًا لتفعيل رقمين في الهاتف نفسه.

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2- ميزة تعديل الرسائل المرسلة:
لا يقدم تطبيق واتس آب حتى الآن ميزة (تعديل الرسائل المرسلة)، وهي ميزة ينتظرها المستخدمون منذ فترة، كما تقدمها الكثير من تطبيقات التراسل المنافسة.



3- ميزة جدولة الإرسال:
تعتبر هذه الميزة واحدة من أكثر الميزات المطلوبة في تطبيق واتس آب أيضًا، حيث يمكن أن تكون مفيدة في إرسال التذكيرات التي تحتاجها إلى الأشخاص، أو إرسال التهاني في المناسبات، وغير ذلك.



4- مساحة خاصة لحفظ الملاحظات:
تتيح لك بعض تطبيقات المراسلة الشهيرة – مثل: تيليجرام، و Signal – الوصول إلى مساحة خاصة بك لإنشاء الملاحظات وحفظ عناوين URL والمزيد، ولكن تطبيق واتس آب لم يقدم هذه الميزة حتى الآن.



5- ميزة استطلاعات الرأي:
إذا أردت أن تجري استطلاع رأي سريع في مجموعات واتس آب العائلية، أو مجموعات العمل أو في مجموعات الأصدقاء لن يمكنك القيام بذلك الآن إلا من خلال الأدوات والتطبيقات الخارجية.



6- تعتيم الوجوه قبل إرسال الصور:
يحتوي تطبيق (Signal) على الكثير من الميزات التي تركز على الخصوصية، ومن أبرزها: ميزة تعتيم الوجوه في صورة ما قبل إرسالها إلى جهات الاتصال، ويمكنك تنشيطها بسهولة عن طريق الضغط على رمز (طمس) blur الموجود بجوار رمز القلم، ثم تفعيل خيار (طمس الوجوه) blur faces.


7- إرسال الرسائل بدون صوت:
لا تتطلب كل رسالة ترسلها لأحد ردًا على الفور، فقد ينشغل الناس بعملهم أو بأمور أكثر إلحاحًا، لذلك يقدم تطبيق تيليغرام ميزة تُسمى (إرسال بدون صوت) تتيح لمستخدميه إرسال الرسائل إلى الأفراد أو في المجموعات بدون صوت للإشعار.


المصدر : اليوم السابع 

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