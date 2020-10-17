8 أسباب تؤدي الى نفاذ شحن بطارية هاتفك بشكل سريع

الوكيل الإخباري _ يعد نفاذ بطارية الهاتف من اكثر الامور المزعجة لدى المستخدمين ، حيث يبحث الكثير عن الهاتف الذكي ذي سعة بطارية أكبر، لاعتقادهم انه كلما كان حجم البطارية أكبر تستطيع أن تصمد طوال اليوم دون أن تنفذ سريعا ، الا ان هناك عدة اسباب تؤدي إلى سرعة نفاذ الشحن ، تعرف عليها :

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1. تشغيل بيانات الجوال باستمرار



2. سطوع أو إضاءة الشاشة



3. الاتصال التلقائي بشبكة الواي فاي



4. تشغيل عدد كبير من التطبيقات



5. عدم تحديث نظام التشغيل



6. ميزات بعض التطبيقات



7. إشعارات التطبيقات



8. جودة الشواحن



المصدر : صدى البلد

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