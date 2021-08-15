AMD قد تحد من تعدين العملات المشفرة

الوكيل الإخباري - كان رد الفعل على عدم اتخاذ شركة AMD أي إجراء ضد معدني العملات المشفرة وسط نقص وحدات معالجة الرسومات مدويًا. ولكن يبدو أن الشركة تقترب من وجهة نظر شركة إنفيديا بشأن هذا الأمر.

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وأكدت الشركة في وقت سابق أنها لا تنوي منع عمليات التعدين عبر بطاقات الرسومات الخاصة بها ولكن قد تتغير الأمور قريبًا.



وتم تسريب بطاقة جديدة دون علامة تجارية تحتوي على نوى Radeon RX 570، ويمكن أن تكون استجابة AMD لمعدني العملات المشفرة.

مع ذلك، فقد ترغب الشركة بإعادة إحياء المعمارية القديمة. ووقفت في شهر مايو اتفاقية حصرية مع شركة GlobalFoundries لصناعة الرقاقات حتى عام 2024، التي كانت وراء تصنيع Polaris.



ويمكن أن تجذب RX 570 Duo المحتملة معدني العملات المشفرة بعيدًا عن بطاقات AMD الأحدث التي تستهدف اللاعبين.



ويمكن لبطاقة RX 570 بذاكرة 8 جيجابايت تعدين Ethereum بمعدل تجزئة يبلغ 30.9 مليون في الثانية.



وشارك المنشور الأصلي صورة تظهر أداء تعدين مشابه عبر RX 570 Duo. مع معدل تجزئة يبلغ نحو 60 مليون في الثانية.



وتقدم بطاقة RX 6600 XT التي تم إصدارها مؤخرًا معدل تجزئة يبلغ نحو 28 مليون في الثانية.



واستجابة للطلب المتزايد من معدني العملات المشفرة، قدمت إنفيديا بطاقات معالج تعدين العملات المشفرة CMP.



وتم تصميم هذه البطاقات خصيصًا للتعدين، ووجهت إنفيديا المعدنين نحوها لتخفيف الضغط عن بطاقات المستهلك الخاصة بها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



