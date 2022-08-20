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السبت، 20-08-2022 12:23 م

Airbnb تختبر تقنية مضادة للحفلات

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الوكيل الإخباري - بدأت منصة منازل العطلات الشهيرة Airbnb في اختبار تقنية مضادة للحفلات في الولايات المتحدة وكندا، وأعلنت عن حظر دائم لجميع الحفلات والمناسبات في منشآت العطلات المضيفة في جميع أنحاء العالم.

وأطلقت الشركة تجربة تقنية مماثلة في أستراليا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقول Airbnb إنها تمكنت من تقليل الحفلات غير المصرح بها بنسبة 35%، ويتم الآن طرح النظام على نطاق أوسع في أستراليا.

و تبحث الأدوات المناهضة للحفلات في عدة عوامل لاكتشاف المؤشرات التي يحتمل أن تكون عالية الخطورة، وتأخذ بعين الاعتبار عناصر مثل الوقت الذي أنشأ فيه الضيف المحتمل حساباً على Airbnb ومدى بُعد مكان الإقامة، وتاريخ التعليقات الإيجابية لديه.
ويأخذ النظام أيضاً في الاعتبار طول الرحلة وما إذا كان شخص ما يحاول إجراء حجز خلال الأسبوع أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد يشير التخطيط للحجز لمدة ليلة أو ليلتين خلال عطلة نهاية الأسبوع في نفس المدينة التي يعيش فيها الضيف إلى احتمال إقامة حفلة. وتقول المنصة إن المستخدمين الذين يُمنعون من الإقامة في منزل كامل بسبب هذه الإجراءات لا يزال بإمكانهم حجز غرفة خاصة، ومن المرجح أن يكون المضيف في العقار في هذه الحالة.

وتقول الشركة إنها تحاول التعامل مع الأطراف غير المصرح بهم بأفضل ما في وسعها. ويعتمد هذا النظام على الأدوات التي تركز بشكل أضيق على الضيوف الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، لا سيما أولئك الذين أرادوا البقاء في مكان قريب ولم يكن لديهم تقييمات إيجابية.

وتشير Airbnb إلى أن الأدوات لا يمكن أن تمنع تماماً إقامة الحفلات، وفي نفس الوقت تنصح الجيران بالاتصال بموظفيها إذا كانوا يعتقدون أن حفلة ما تجري في مكان مضيف قريب أو لديهم مخاوف أخرى.

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