Apple Music يحصل على تحديثات بالذكاء الاصطناعي

وتشمل التحديثات إعادة تصميم صفحات الفنانين، وتطوير ميزة AutoMix لتوفير انتقالات أكثر سلاسة بين الأغاني، إلى جانب تكامل أعمق مع مساعد Siri الذكي.
كما يتضمن التحديث تحسين سرعة تشغيل الموسيقى واستقرار البث، مع توسيع دعم ترجمة كلمات الأغاني وإضافة لغات جديدة، بهدف تقديم تجربة استخدام أكثر ذكاءً وسلاسة.
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