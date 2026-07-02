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Apple Music يحصل على تحديثات بالذكاء الاصطناعي

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تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 01:59 م
الوكيل الإخباري-   من المتوقع أن يجلب تحديث iOS 27 من شركة Apple تحسينات لتطبيق Apple Music، تركز على تعزيز تجربة الاستماع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء.اضافة اعلان


وتشمل التحديثات إعادة تصميم صفحات الفنانين، وتطوير ميزة AutoMix لتوفير انتقالات أكثر سلاسة بين الأغاني، إلى جانب تكامل أعمق مع مساعد Siri الذكي.

كما يتضمن التحديث تحسين سرعة تشغيل الموسيقى واستقرار البث، مع توسيع دعم ترجمة كلمات الأغاني وإضافة لغات جديدة، بهدف تقديم تجربة استخدام أكثر ذكاءً وسلاسة.
 
 


gnews

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