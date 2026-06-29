Apple Watch Series 12.. و موعد الإطلاق المتوقع

الوكيل الإخباري- تستعد شركة آبل لإطلاق ساعتها الذكية Apple Watch Series 12 في سبتمبر/أيلول 2026، مع تركيز على تحسين الأداء والميزات الصحية دون تغييرات كبيرة في التصميم.

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