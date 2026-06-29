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Apple Watch Series 12.. و موعد الإطلاق المتوقع

صي
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 02:48 م

الوكيل الإخباري-   تستعد شركة آبل لإطلاق ساعتها الذكية Apple Watch Series 12 في سبتمبر/أيلول 2026، مع تركيز على تحسين الأداء والميزات الصحية دون تغييرات كبيرة في التصميم.

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ومن المتوقع أن تأتي بمعالج S12 أسرع وكفاءة أعلى، مع احتمالات لاعتماد شاشة أكثر تطورًا وتحسينات في تتبع المؤشرات الحيوية ودعم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزات صحية محتملة مثل قياس السكر غير الجراحي، بينما تبقى بعض هذه المواصفات غير مؤكدة.

 
 


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