Apple Watch Series 12.. و موعد الإطلاق المتوقع

ومن المتوقع أن تأتي بمعالج S12 أسرع وكفاءة أعلى، مع احتمالات لاعتماد شاشة أكثر تطورًا وتحسينات في تتبع المؤشرات الحيوية ودعم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزات صحية محتملة مثل قياس السكر غير الجراحي، بينما تبقى بعض هذه المواصفات غير مؤكدة.
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