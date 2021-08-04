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الأربعاء، 04-08-2021 01:34 م

Chrome OS يحصل على eSIM و Google Meet

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الوكيل الإخباري - أصدرت شركة جوجل النسخة 92 من نظامها التشغيلي Chrome OS، التي تدعم eSIMs وتأتي مع Google Meet وتقدم تحسينات أخرى في الاستخدام.

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تشمل الميزات والتحسينات الجديدة ما يلي:

Google Meet: نقلت جوجل مؤخرًا تطبيق Google Meet إلى تطبيق ويب تقدمي PWA. وتقوم الآن بتجميع حل المراسلة مع نظام التشغيل.


وتقول الشركة: يتضمن Google Meet ميزات تجعل الاجتماعات أكثر شمولاً. لقد أجرينا أيضًا تحسينات على الأداء مثل تكييف مكالمات الفيديو مع ظروف الشبكة المختلفة وضبط أداء الفيديو أثناء مشاركة الشاشة.

 

رموز تعبيرية أسهل: يمكنك الآن إظهار لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية عن طريق كتابة Launcher key + Search + Shift + Space لاستخدام منتقي الرموز التعبيرية الجديد، ويمكنك الآن البحث عن الرموز التعبيرية.


دعم eSIM: كما هو الحال مع العديد من الهواتف الذكية، يمكن شحن أجهزة كروم بوك مع eSIMs، ويتيح ذلك للمستخدمين الاتصال بشركات الاتصالات اللاسلكية دون الحاجة إلى شرائح SIM المادية الصغيرة التي يسهل فقدها.


وتقول الشركة: يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بشبكة خلوية، ولكن لا يمكنك الذهاب إلى المتجر للحصول على بطاقة SIM وللمسافرين الدوليين الذين يتنقلون كثيرًا بين الشبكات.


خلفيات جديدة: تضيف النسخة الجديدة من Chrome OS خلفيات جديدة تسمى Togetherness مع سمة العمل الجماعي لثلاثة فنانين سود.

 

تحسينات تطبيق Explore: تصف جوجل تطبيق Explore لنظام Chrome OS بأنه نموذج متطور للحصول على المساعدة، وهو مصمم لمساعدة المستخدمين الجدد على التعود على المنصة والتعرف على ميزاتها المتنوعة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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