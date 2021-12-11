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السبت، 11-12-2021 02:38 م

Coinbase تتيح كسب الفائدة على العملات المشفرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة Coinbase أنها تتيح للمستخدمين كسب الفائدة على العملات المشفرة من خلال إقراضها لمنصة تمويل لامركزية تابعة لجهة خارجية تسمى Compound.

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وأصبح التمويل اللامركزي، أو DeFi، أحد أكثر حالات الاستخدام شيوعًا لتقنية البلوك تشين والعملات المشفرة لأنه يسمح للأشخاص بالوصول إلى تطبيقات التشفير دون الحاجة إلى وسيط مركزي.

ومع ذلك، قد يتطلب الوصول إلى بروتوكولات DeFi رسوم شبكة مرتفعة وينطوي على تجربة مستخدم معقدة إلى حد ما. وتعمل Coinbase على جعل DeFi أكثر ملاءمة للعملاء وتسهل الوصول إليه.

ولا يتاح البرنامج حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تسببت خطط ميزة مماثلة في وقوع الشركة في مشكلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.


وتقول Coinbase إن العملاء في أكثر من 70 دولة يكونون قادرين على إقراض عملة DAI، وهي عملة مشفرة مستقرة ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي، للمقترضين من داخل تطبيقها.


وتعمل العملية باستخدام بروتوكول يسمى Compound، الذي يجمع الأموال برمجيًا من المقرضين ويجمع الفوائد على تلك الأموال من المقترضين.


ويتمثل هدف المنصة في جعل النظام أكثر سهولة في الاستخدام. وعادةً ما يتضمن الإقراض من خلال Compound تلقي العديد من الرموز المميزة عند إجراء إيداع ودفع رسوم المعاملات كلما أدخلت عملة مشفرة أو أخرجتها.

 

وتقول Coinbase إنها تغطي هذه الرسوم لمستخدميها. ويشابه البرنامج برنامج Coinbase Lend، الذي أعلنت عنه المنصة في شهر يونيو. ولكن ألغته في شهر سبتمبر بعد أن هددت هيئة الأوراق المالية والبورصات بمقاضاتها، قائلة إن الميزة تعتبر بمثابة سند مالي.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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