الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين: 3 وفيات و386 إصابة جديدة بـكورونا

ارتفاع صادم في وفيات واصابات كورونا في الاردن

عجلون : اختتام مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء

%90 نسبة الإنجاز في صيانة وترميم مواقع أثرية في محافظة جرش

80 فرصة عمل اضافية لتشغيل أردنيين في الشوبك.. تفاصيل

الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية - صور

الطاقة : واردات المملكة من النفط العراقي الخام 840 الف برميل في ثلاثة اشهر

تراجع اليورو أمام الدولار

الإثنين، 29-11-2021 01:54 م

DLSS من إنفيديا تصل إلى ألعاب لينكس

663x442-nvidia-rilis-driver-geforce-baru-untuk-windows-10-150623l


الوكيل الإخباري - حدثت شركة Valve حل Proton – البرنامج الذي يهدف إلى سد الفجوة بين ألعاب ويندوز ولينكس – إلى الإصدار Proton 6.3-8، وهو أول إصدار مستقر يتضمن دعمًا لـ DLSS، بعد أن ظهرت الميزة سابقًا في النسخ التجريبية في شهر أكتوبر.

اضافة اعلان

 

وبعد إعلان الشركة عن جهاز الألعاب المحمولة Steam Deck، تضاعف Valve جهود Proton، لأن جهاز الألعاب الذي يعمل بنظام لينكس يحتاج إلى مكتبة ألعاب قوية للمنافسة.


ويوفر الإصدار الجديد من Proton دعم لينكس لعدد من الألعاب التي تم حظرها سابقًا من نظام لينكس البيئي.

 

ويتم الآن دعم بعض ألعاب BattleEye – يبدو أن الفجوة بين بيئات ألعاب ويندوز ولينكس تتقلص حتى في حلول مكافحة الغش، التي يعد دعمها أمرًا ضروريًا لجهاز يهدف إلى تمكين ألعاب الرياضات الإلكترونية أثناء التنقل.


وتتطلب الألعاب مثل Conan Exiles و DayZ و Planetside 2 و PlayerUnknown’s Battlegrounds وغيرها دعم BattleEye.


كما يوفر الإصدار الأخير من Proton أيضًا دعمًا رسميًا لتقنية شركة إنفيديا DLSS في ألعاب DX11/DX12. وبينما أحرزت Valve تقدمًا نحو دعم DLSS مع إصدار Proton 6.3-7، يبدو أن الشركة تشعر الآن أن التنفيذ جاهز لوقت الذروة.


ومع بناء Steam Deck على منصة AMD، فإن دعم DLSS يتغيب من جهاز الألعاب المحمول. وقد يحصل Steam Deck على FSR من AMD أو تقنية XeSS القادمة من إنتل.

 

وبالنظر إلى تحسينات أداء FSR والسهولة النسبية للتنفيذ، يبدو أن الجمع بين Steam Deck و FSR يبدو مهمًا. وبالرغم من عدم كونه مناسبًا لـ Steam Deck. ولكن دعم DLSS أصبح معلمًا مهمًا نحو نمو وتحديث ألعاب لينكس.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
google-maps-

أماكن تنقلك كلّها محفوظة... كيف تبحث عنها في غوغل ماب

telegram759

ميزة جديدة يضيفها تيليغرام تسعد مستخدمي أجهزة أبل

TrueCaller_0

تطبيق Truecaller يتيح إمكانية تسجيل المكالمات مجانًا

B5EB5413-E51B-4447-A47E-E1AA77718DFF.

أمازون تفتتح مركز لوجستي في أبو ظبي بحلول عام 2024

spotify.jpg.gallery

سبوتيفاي تلغي ميزة Car View

miglior-posto-di-lavoro1

جوجل تحذر من استخدام المعدنين لحسابات سحابية مخترقة