DLSS من إنفيديا تصل إلى ألعاب لينكس

الوكيل الإخباري - حدثت شركة Valve حل Proton – البرنامج الذي يهدف إلى سد الفجوة بين ألعاب ويندوز ولينكس – إلى الإصدار Proton 6.3-8، وهو أول إصدار مستقر يتضمن دعمًا لـ DLSS، بعد أن ظهرت الميزة سابقًا في النسخ التجريبية في شهر أكتوبر.

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وبعد إعلان الشركة عن جهاز الألعاب المحمولة Steam Deck، تضاعف Valve جهود Proton، لأن جهاز الألعاب الذي يعمل بنظام لينكس يحتاج إلى مكتبة ألعاب قوية للمنافسة.



ويوفر الإصدار الجديد من Proton دعم لينكس لعدد من الألعاب التي تم حظرها سابقًا من نظام لينكس البيئي.

ويتم الآن دعم بعض ألعاب BattleEye – يبدو أن الفجوة بين بيئات ألعاب ويندوز ولينكس تتقلص حتى في حلول مكافحة الغش، التي يعد دعمها أمرًا ضروريًا لجهاز يهدف إلى تمكين ألعاب الرياضات الإلكترونية أثناء التنقل.



وتتطلب الألعاب مثل Conan Exiles و DayZ و Planetside 2 و PlayerUnknown’s Battlegrounds وغيرها دعم BattleEye.



كما يوفر الإصدار الأخير من Proton أيضًا دعمًا رسميًا لتقنية شركة إنفيديا DLSS في ألعاب DX11/DX12. وبينما أحرزت Valve تقدمًا نحو دعم DLSS مع إصدار Proton 6.3-7، يبدو أن الشركة تشعر الآن أن التنفيذ جاهز لوقت الذروة.



ومع بناء Steam Deck على منصة AMD، فإن دعم DLSS يتغيب من جهاز الألعاب المحمول. وقد يحصل Steam Deck على FSR من AMD أو تقنية XeSS القادمة من إنتل.