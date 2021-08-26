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الخميس، 26-08-2021 11:10 ص

Donda Stem Player يسمح لك بتخصيص أي أغنية

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الوكيل الإخباري - كشف مغني الراب الأمريكي كاني ويست عن أداة موسيقية جديدة تسمى Donda Stem Player التي تتيح لك تخصيص أي أغنية وفقًا لموقع الجهاز على الويب.

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ويتاح الجهاز للطلب الأولي الآن مقابل 200 دولار مع تاريخ إصدار في الصيف. وذلك بالرغم من أن الموقع يقول إنه يشحن مع Donda Stem Player ألبوم كاني ويست القادم.

 

وكما يوحي اسم الجهاز، فإنه يتيح لك إعادة مزج الموسيقى من ألبوم ويست القادم Donda بالإضافة إلى الألحان الخاصة بك. وذلك باستخدام نغمات الأغاني.


ويبدو الجهاز، الذي طورته العلامة التجارية West’s Yeezy Tech مع شركة الإلكترونيات Kano لمغني الراب، مثل قرص صغير مصنوع من جلد ناعم ممزوج بالسيليكون.


وزودت الشركة الجهاز بمنفذ لسماعة الرأس ودعم البلوتوث. ويمكنه تشغيل البلوتوث المتزامن ومنفذ الصوت. وهناك منفذ USB-C وأزرار الصوت ومكبرات الصوت ومحرك ردود فعل لمسية و 8 جيجابايت للتخزين.


ويتيح لك الجهاز عزل أجزاء الأغنية والتحكم في جوانب مثل الجهير. بالإضافة إلى ذلك هناك أشرطة الإضاءة الأربعة، وهي منزلقات ضوئية حساسة للمس. التي من المفترض أنها تتيح لك التحكم في الجهاز لتخصيص الأغاني.


ويدعم الجهاز مجموعة كبيرة من تنسيقات الموسيقى: AIFF و AIF و FLAC و M4A و MP3 و WAV و WAVE و AAC و ALAC و MP4.

 

وبالنسبة لما يمكنك فعله باستخدام Donda Stem Player، يقول الموقع الإلكتروني إنه يمكنك:
التحكم في الغناء والطبول والباس والعينات.
عزل الأجزاء.
إضافة تأثيرات.
تقسم أي أغنية.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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