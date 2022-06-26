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الأحد، 26-06-2022 02:16 م

Epic Games أدخلت نظاما جديدًا للتصنيف

يبدو-نظام-تصنيف-مكافحة-التفجيرات-في-متجر-Epic-Games-Store


الوكيل الإخباري - يعمل متجر Epic Games على تحسين وظائفه بمرور الوقت، وأدخلت الشركة عبر التحديث الأخير نظام تصنيف لمتجرها عبر الإنترنت. 

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ويضيف النظام التقييمات واستطلاعات الرأي إلى المتجر، التي يراها اللاعبون على فترات بعد ممارسة الألعاب. ويتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لملىء صفحة متجر اللعبة بمزيد من المعلومات عنها.

وقد تم تصميم النظام بطريقة تهدف إلى منع حدوث موجات من تعليقات المستخدمين السلبية مرة واحدة في محاولة للإضرار بالمبيعات أو الشعبية، وهي ممارسة تعرف أكثر باسم تفجير المراجعة.

وتتمثل هذه الظاهرة في ترك عدد كبير من الأشخاص – أو في حالات أخرى، عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حسابات متعددة – تقييمات سلبية.

وتتمحور أهمية هذا التحديث في كيفية تصميم Epic Games للوظائف المتعلقة بمشكلة السلوك المنسق.

وتعد مراجعات العملاء الآن بنفس الأهمية إن لم تكن أكثر من مراجعات النقاد المحترفين، عبر العديد من المجالات. ولكن الديناميكيات عبر الإنترنت يمكن أن تراها مستخدمة بطرق غير مقصودة.

وبدلاً من السماح لأي شخص بمراجعة اللعبة التي يمتلكها، فإنه يطلب من اللاعبين العشوائيين الذين لعبوا لعبة لأكثر من ساعتين مراجعتها على مقياس من فئة الخمس نجوم. ويتم بعد ذلك جمع هذه النتائج لإنشاء التقييم العام لكل لعبة.

ويمكن في بعض الأحيان أن تشير حملات تفجير المراجعة إلى ممارسات المستهلك الضارة بشكل مشروع. ولكن غالبًا ما يتم استخدامها بسوء نية للاحتجاج على اتخاذ صانع محتوى لمواقف سياسية أو إذا كانت الوسائط المعنية تعرض أشخاصًا من خلفيات مهمشة.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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