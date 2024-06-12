FBVideoDown - أفضل طريقة لتنزيل مقاطع الفيديو من الفيسبوك على الإنترنت

الوكيل الاخباري - تعد مقاطع الفيديو على فيسبوك أحد أكثر المحتويات المنتظرة التي يتم تحميلها للتواصل مع أصدقائكم على فيسبوك. بمجرد نشر مقاطع الفيديو، هناك العديد من الأماكن التي يمكن للأشخاص مشاهدتها فيها، بما في ذلك صفحة Feed أو Watch على فيسبوك .



تختلف مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها على فيسبوك وقد يجذب بعضها انتباهكم وقد ترغب في حفظها لمشاهدتها في وضع دون الاتصال بالإنترنت.



على الرغم من أن فيسبوك يوفر وظيفة حفظ مقاطع الفيديو، إلا أنه قد لا يقدم لكم أفضل جودة. أو ربما تكون مقاطع الفيديو خاصة، وبالتالي لن تجد خيار "حفظ الفيديو".



إن موقع FBVideoDown هو ما تحتاجه لحل جميع المشكلات. إنه أفضل موقع لتحميل فيديوهات الفيسبوك.



الجزء 1. ما هو موقع FBVideoDown؟

الجزء 2. تنزيل مقاطع فيديو ريلز على فيسبوك على FbVideoDown

الجزء 3. قم بتنزيل قصة فيسبوك على FbVideoDown

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ما هو موقع FBVideoDown - موقع تنزيل مقاطع الفيديو الفيسبوك؟

إن موقع FBVideoDown هو موقع على الإنترنت لتنزيل المحتوى من فيسبوك. لنكون أكثر تحديدًا، يمكن أن يعمل بمثابة أداة تنزيل مقاطع فيديو من فيسبوك.

مقاطع الفيديو من منشورات المستخدمين ومقاطع الفيديو من قائمة المشاهدة، يمكن تنزيلها جميعًا بأعلى جودة أو بجودة أصلية. لا يقتصر الأمر على منشورات الفيديو فحسب، بل يستطيع موقع FBVideoDown أيضًا تنزيل مقاطع الفيديو القصيرة مدتها 90 ثانية على فيسبوك. وأخيرًا وليس آخرًا، فهو يعمل بمثابة حافظة قصص فيسبوك أيضًا. ولا تقتصر القصة هنا على مقاطع الفيديو فقط، بل يمكنها أيضًا تنزيل الصور من قصة فيسبوك.





لا تحتاج إلى تقديم أي معلومات شخصية وجميع هذه الوظائف متاحة مجانًا دون قيود.



يمكن الوصول إلى هذا الموقع من أي جهاز، بما في ذلك الهواتف الذكية (مثل أندرويد أو آيفون) وأجهزة الكمبيوتر (مثل ويندوز أو ماك أو إس أو لينيكس).



ومع ذلك، وعلى عكس المنصات المجانية الأخرى التي تحتوي على العديد من الإعلانات المزعجة، فإن موقع FBVideoDown خالٍ تمامًا من الإعلانات. لن نضطر إلى مشاهدة سلسلة من إعلانات الفيديو قبل حفظ محتوى فيسبوك على أجهزتنا.



وأخيرا، تم تصميم موقع FBVideoDown للحصول على أفضل تجربة للمستخدم لأنه يحتوي على واجهة مستخدم بسيطة للغاية.



قم بتنزيل مقاطع ريلز االفيسبوك على موقع FBVideoDown



لن يستغرق الأمر سوى بضع خطوات لتنزيل ريلز الفيسبوك على جهازكم. بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه، فإن الخطوات هي نفسها إلى حد كبير، وإليكم كيفية استخدامه.



الخطوة 1: ابحث عن مقطع ريلز على فيسبوك

قم بتسجيل الدخول إلى حسابكم على تطبيق فيسبوك أو موقع الويب > استكشف صفحة ريلز الرئيسية، وابحث عن الصفحة التي تريد حفظها.



الخطوة 2: انسخ عنوان الرابط الخاص بريلز

انقر أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، وابحث عن قائمة نسخ الرابط وانفرها.



وبدلاً من ذلك، يمكنكم أيضًا نسخ الرابط مباشرةً من شريط العناوين إذا كنت تستخدم متصفحًا.







الخطوة 3: الصق عنوان الرابط الخاص بريلز

افتح المتصفح الخاص بكم واكتب FBVideoDown. في الصفحة، الصق الرابط في مربع البحث الذي ينص على "الصق رابط فيسبوك هنا"، ثم انقر زر التنزيل الأزرق.







الخطوة 4: المعاينة والتنزيل

وأخيرًا، سترى مقطع الفيديو معاينة وزر تنزيل. انقر زر التنزيل الموجود أسفل فيديو المعاينة وانتظر بضع ثوانٍ، وستبدأ عملية التنزيل.



قم بتنزيل قصة الفيسبوك على موقع FBVideoDown

بعد ذلك، إذا وجدت محتوى مثيرًا للاهتمام في صفحة القصة، فاتبع هذه الخطوات لحفظها ومشاهدتها في وضع بدون الاتصال بالإنترنت.



الخطوة 1: ابحث عن قصة الفيسبوك

انتقل إلى موقع أو تطبيق فيسبوك، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابكم، وابدأ في استكشاف الصفحة الرئيسية للقصة.



الخطوة 2: انسخ عنوان الرابط للقصة

انقر أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا، وابحث عن خيار نسخ الرابط وانقره. إذا كنت تستخدم متصفحًا، فيمكنكم أيضًا نسخ الرابط من شريط العناوين.



الخطوة 3: الصق الرابط على موقع FBVideoDown

افتح المتصفح، وانتقل إلى موقع FBVideoDown، والصق الرابط في مربع البحث بالموقع.



الخطوة 4: تنزيل ستوري فيس بوك بجودة عالية

أعد مشاهدة القصة التي تريد تنزيلها وانقر زر التنزيل مرة أخرى لحفظها على جهازكم.





لقد عرفناكم على أفضل طريقة لتنزيل مقاطع الفيديو على الفيسبوك بدون تطبيق. الآن، حان دوركم لتجربتها ونشر هذه المعلومات لأصدقائكم وعائلتكم!

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